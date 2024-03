Da Rama a De Bruyckere, nuova mostra a palazzo Xnl: “Scoprire bellezza e dolore”

Inaugurati due nuovi capitoli del ciclo espositivo “Sul guardare” nel centro Xnl di Piacenza: nel palazzo di via Santa Franca si è alzato il sipario sulle opere di grandi artisti del passato e del presente quali Berlinde De Bruyckere, Carol Rama, Andrea Sala e Giovanni Angelo Del Maino.

Liberamente ispirato alla serie televisiva “Ways of Seeing” ideata nel 1971 da John Berger per la Bbc, il progetto – curato dalla direttrice di Xnl Arte Paola Nicolin – invita artisti contemporanei a rileggere e interpretare il patrimonio diffuso in musei e collezioni della città di Piacenza. Grazie alla collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio e con il centro conservazione e restauro “La Venaria reale”, il secondo atto del progetto vede protagoniste due sofisticate e incisive artiste del XX Secolo, Berlinde De Bruyckere (Gand, 1964) e Carol Rama (Torino 1913 – 2015), attorno a un’opera proveniente dal patrimonio delle collezioni della Diocesi intitolata “Dolente” e di recente attribuita all’illustre scultore rinascimentale Giovanni Angelo Del Maino, attivo a Piacenza nei primi decenni del XVI secolo. “L’opera di Del Maino diventa spunto per riflettere sulla resilienza al dolore tra vulnerabilità e forza, instaurando un dialogo con i disegni e le monumentali sculture di Berlinde De Bruyckere e con una selezione, a cura di Alexandra Wetzel, di incisioni e grafiche di Carol Rama” spiegano i promotori.

Protagonista del terzo atto della serie è Andrea Sala (Como, 1976), artista italiano cresciuto professionalmente tra l’Italia e il Canada, le cui sculture riflettono l’interesse per la cultura del progetto e la ricerca sui processi, che nascono dalla fascinazione per materiali spesso fragili come la terracotta e la ceramica.