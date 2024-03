Guerra, Fede e Val Tidone: Banca Mediolanum ospita le opere di Davide Razza

È una storia artistica lunga più di trent’anni, quella che il pittore piacentino Davide Razza mette in mostra negli spazi di Banca Mediolanum, in via Cavour a Piacenza. Una personale che racchiude le opere di una vita, divise in tre percorsi: le radici in Val Tidone, la guerra e la Fede. “Alcuni dei quadri legati alla guerra, crudi e diretti, sono di molti anni fa – commenta l’autore – ma oggi sono purtroppo di drammatica attualità. Molte mie opere possono sembrare quasi violente, ma rispecchiano le emozioni che provavo e che volevo trasmettere a chi le guarda. Mi piace suscitare una reazione nello spettatore, sperando che si possa instaurare quasi un dialogo con chi le osserva”.

Vale lo stesso per i dipinti più intimi e mistici, come un Cristo sofferente sulla croce, che invita a riflettere non solo sulla religione.

La mostra, fortemente voluta dal private banker Vittorio Rettani, si inserisce nel progetto Mediolanum incontra l’arte. I quadri resteranno in esposizione ancora per un paio di settimane.