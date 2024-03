Pioggia e ingresso a 1 euro spingono al Farnese: oltre 800 visitatori a musei e “Fasti”

Nonostante il maltempo che poteva rendere la giornata poco invitante, sono state più di 600 le persone – alle quali vanno aggiunti i circa 200 visitatori della mostra sui “Fasti Farnesiani” – che nella giornata di domenica 3 marzo hanno scelto Palazzo Farnese, approfittando anche del fatto che la prima domenica del mese l’ingresso comprensivo di tutte le Sezioni costa solo un euro.

“Un viavai continuo – spiega Simone Varani, il responsabile degli addetti alla biglietteria – di famiglie con bambini al seguito, di giovani e di meno giovani che hanno ravvivato la vignolesca mole con presenze da record”.

Oggi era in programma anche l’iniziativa per i bambini dal titolo “Il prof. Whippet e la discendenza fantasma”,

Il commento dell’assessore alla Cultura – Afferma, in proposito, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Christian Fiazza: “Queste presenze massicce confermano l’attrattività turistica della nostra città e in particolare dei Musei di Palazzo Farnese. Questo grazie alla spinta che come Amministrazione comunale stiamo dando al cinquecentesco Palazzo, rendendolo sempre più un luogo di riferimento per i piacentini e per coloro che, provenienti da altre realtà, amano l’arte e il gusto. Una risposta che inorgoglisce e che ci porta spesso a raggiungere un numero di ingressi davvero notevole, perché le oltre 600 presenze stanno a significare che Palazzo Farnese è oggi un luogo d’arte e di storia molto conosciuto. Sono estremamente orgoglioso di tutto lo per la professionalità e l’impegno e per l’attaccamento a questo storico bene culturale da parte della nostra comunità. Credo anche che ci sia una riscoperta della cosiddetta provincia italiana e questo rappresenta un elemento molto confortante. Comunque, tanta gente al Farnese non la si vedeva da tempo”.

Non solo i piacentini hanno gremito le sale del Palazzo, ma anche molti visitatori provenienti dalla vicina Lombardia, dal Veneto, da Reggio Emilia, Alessandria e dal versante ligure. Ha prevalso il target formato famiglia: genitori coi figli e tante coppie, catturati soprattutto dalla bellezza della Sezione romana e della curiosità per le carrozze d’epoca.