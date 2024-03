Associazione Amici del Romagnosi, Marco Carini nuovo presidente

Nuovo presidente e rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Associazione Amici del Romagnosi, in seguito alle dimissioni del residente Davide Tramontano e della consigliera Ilaria Fermi , presentate durante la riunione del 29 gennaio scorso.

Dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione con l’ingresso di Emanuela Ghizzoni, la prima dei non eletti, il Cda ha designato all’unanimità Marco Carini per la carica di presidente, data la sua pluriennale esperienza nell’ambiente scolastico dell’istituto Romagnosi. Lorenzo Cavagna ha mantenuto la carica di vicepresidente per assicurare un supporto costante e un passaggio di consegne.

Come è nata l’associazione – L’associazione è stata fondata il 27/11/2003, durante una cena di classe, dagli studenti della classe 5A diplomati nel 1965, che avevano a cuore il futuro dell’Istituto in cui hanno studiato.

La Mission – Mantenere e sviluppare il legame sorto tra coloro che hanno frequentato a vario titolo l’Istituto Romagnosi e di favorire l’incontro tra diplomati di diverse generazioni affinché dal confronto fra differenti esperienze di lavoro e di vita si possano sviluppare rapporti interpersonali utili all’accrescimento culturale, professionale ed umano degli associati L’attività prevede, tra l’altro, l’organizzazione di conferenze, convegni e concerti, l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli, lo scambio di esperienze culturali e professionali con il mondo delle imprese, della scuola e dell’università e con gli ordini professionali.

Presidenti precedenti:

Prof. Mario Ambrogi dalla fondazione fino al 2011

Prof. Patrizia Pugni dal 2011 al 2017

Dott. Lorenzo Cavagna dal 2017 al 2022

Dott. Davide Tramontano dal 2022 al 2024