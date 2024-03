On ER stasera su Telelibertà: ricostruzione post alluvione e intelligenza artificiale

Nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna che racconta le notizie dell’Assemblea legislativa, in onda questa sera su Telelibertà.

Nella nuova puntata si parla della ricostruzione post alluvione che a maggio scorso colpì la Romagna e dei rimborsi alle aziende danneggiate. Spazio poi all’intelligenza artificiale: al Tecnopolo di Bologna, dopo Leonardo, arriverà un secondo supercalcolatore. E, ancora, le proteste degli agricoltori: il consiglio regionale ha approvato un atto per chiedere più tutele e investimenti nel settore. Ospite in studio il giornalista e fotoreporter Mario Rebeschini, che sta esponendo a Bologna in Assemblea legislativa: trenta fotografie di donne, selezionate dall’autore, per raccontare l’universo femminile e celebrare l’8 marzo. ‘Donna’ sarà visitabile fino al 15 marzo.

Tre invece le “pillole” di tre minuti per la versione radiofonica di On ER. La prima puntata racconta la mostra del fotoreporter Mario Rebeschini, mentre nella seconda il tema è la direttiva europea contro la violenza alle donne. Terza puntata su post alluvione e rimborsi di beni mobili, sanità e cure palliative: temi all’ordine del giorno nell’ultima seduta del consiglio regionale.