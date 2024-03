Striscioni del Fronte Veneto Skinheads di fronte a un hotel, esposto del Comune

Un esposto ai carabinieri di Piacenza è stato presentato venerdì 15 marzo da parte del Comune di Piacenza per tramite di Nicoletta Corvi, assessore alle Politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale per denunciare l’affissione di alcuni striscioni, “rivendicata” da un certo Stefano Casalena sul suo profilo Facebook in un post pubblico, nel quale si identifica come membro dell’Associazione culturale Veneto Fronte Skin Heads. L’affissione è avvenuta sulla una recinzione di un hotel di via Pennazzi che – per conto del Comune di Piacenza – ospita i “minori stranieri non accompagnati”.

Gli striscioni – affissi probabilmente nella notte tra il 13 e il 14 marzo, e già rimossi – puntano il dito contro l’Amministrazione comunale (“Con i soldi dei cittadini mantenete i clandestini”) e contro la cooperativa alla quale è stata affidato la gestione dell’accompagnamento educativo dei minori stranieri non accompagnati.

Inoltre sono stati affissi volantini nei pressi dell’hotel e in via Colombo. La cooperativa coinvolta nella gestione dei minori sta valutando di ricorrere alle vie legali per la tutela della propria immagine a fronte delle frasi riportate sugli striscioni affissi e divulgati via social e sulla stampa online.