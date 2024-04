“Basta morti sul lavoro”: sciopero generale a Piacenza, possibili disagi

Sciopero generale in Emilia-Romagna per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile, di tutti i settori privati e pubblici. Astensione dal lavoro prolungata da quattro a otto ore su decisione dei sindacati Cgil e Uil a seguito dell’incidente avvenuto nella centrale Enel Bargi nel bacino di Suviana nell’Appennino bolognese. Il bilancio ancora provvisorio della tragedia riporta tre morti, cinque feriti gravi e quattro dispersi.

SCIOPERO ANCHE A PIACENZA

Lo sciopero potrebbe causare disagi anche al trasporto pubblico locale. Problemi potrebbero verificarsi anche al trasporto ferroviario. Dal punto di vista sanitario, l’Ausl di Piacenza assicura invece “i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente”.

Tutte le sedi della Camera del Lavoro di Piacenza, in città e in provincia saranno chiuse e gli appuntamenti saranno fissati in una nuova data. Gli operatori stanno contattando gli utenti che avevano appuntamenti per fissarli in una nuova data. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a [email protected].

MANIFESTAZIONE A PIACENZA

A Piacenza è previsto un presidio provinciale al quartiere Farnesiana, nel parchetto dove si trova il monumento ai caduti sul lavoro, nell’omonima via, all’altezza del civico 27 dalle ore 14.30.

Presenti al presidio piacentino anche i segretari provinciali di Cgil, Ivo Bussacchini, e di Uil, Francesco Bighi. Durante il ritrovo prenderanno la parola lavoratrici e lavoratori in sciopero di tutti i settori privati. Un’ampia rappresentanza piacentina è invece partita in direzione Bologna dov’è stato organizzato dalle 9.00 un concentramento in piazza XX settembre.