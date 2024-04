Piacenza Medievalis e Petrarca: “Il tortello nacque per deliziare il poeta”

Al via questa mattina, sabato 20 aprile, la rassegna Piacenza Medievalis. La seconda edizione della kermesse, organizzata da Archistorica e Gens Innominabilis con la collaborazione del Comune di Piacenza, è dedicata ai 650 anni dalla scomparsa del poeta Francesco Petrarca.

Durante la prima mattinata di appuntamenti è stato presentato il video “Sulle tracce del Petrarca. La Piacenza del Trecento negli occhi del Poeta” realizzato da Manrico Bissi, presidente di Archistorica con i video maker Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli.

FRANCESCO PETRARCA A PIACENZA – il video

“Piacenza è stata una città protagonista della storia medievale – spiega Manrico Bissi – era capitale bancaria e finanziaria. C’erano eventi importanti con la presenza di personaggi eminenti sul piano politico e culturale e Petrarca è stato uno di questi. Sappiamo dalle fonti che il poeta scrisse una lettera da Piacenza nelle calende di giugno del 1351.

Su questa base storica, le fonti locali hanno rielaborato una tradizione, a volte dai contorni narrativi e non storici, secondo la quale Petrarca fu invitato dal podestà per conto dei Visconti per tenere una lectio magistralis a Palazzo Gotico”.

Proprio questo appuntamento è al centro del video. “Abbiamo rievocato l’evento, concedendoci molte licenze poetiche, ma cercando di ricostruire la partecipazione della nobiltà piacentina invitata a un evento di corte, patrocinato dai funzionari viscontei, tra questa nobiltà c’erano gli Anguissola. Petrarca fu molto amico di Bernardo e Lancillotto Anguissola che compaiono nel suo epistolario” racconta Bissi.

Tra le curiosità della presenza di Petrarca a Piacenza ci sono anche quelle legate alla gastronomia. “Secondo la leggenda – prosegue Bissi – il famoso tortello piacentino nacque per deliziare il Petrarca durante un ricevimento che Bernardo Anguissola diede al castello di Vigolzone”.

Tra cortei storici, tornei, spettacoli e visite “Piacenza Medievalis” prosegue fino a domani pomeriggio.