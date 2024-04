Torna Giovani Suoni, otto band in gara dal 25 aprile per “La Ricerca”

Tre serate con otto band in gara per il ritorno del contest Giovani Suoni, il concorso per giovani musicisti e cantanti targato La Ricerca che dopo alcuni anni di pausa si ripresenta al pubblico piacentino in collaborazione con l’associazione socio-musicoculturale Crazy Sound di Podenzano. Una trentina i ragazzi e le ragazze che si esibiranno sul palco del Kiosko di via dei Pisoni 1.

LA PRIMA SERATA DI GIOVANI SUONI

Si comincia giovedì 25 aprile con i primi quattro gruppi: Afterglow, The Therapy, Midnight Lullaby, Anh. Seconda serata domenica 5 maggio con gli altri quattro: Sourgrapes, Young Guns, Field of Petrichor, An Awkward Duet. I finalisti si sfideranno la sera di domenica 12 maggio. Ora d’inizio concerto sempre alle 21,30.

Saranno premiati i più applauditi dal pubblico (che farà da giuria). In palio: per i primi classificati due giorni di registrazioni in studio, per i secondi un buono acquisto di prodotti musicali, mentre chi conquisterà il terzo posto accederà al Crazy Fest di Podenzano.

E in attesa di esibirsi i concorrenti anticipano un messaggio: “Non parteciperemo solo per vincere, ma perché suonare ci fa felici. La musica è divertimento, riesce a trasmettere quello che uno ha dentro, oltre le parole. Quando componi ti apri, parli di amore, di disagio, di sogni e dolore, di rabbia e di pace, senza restrizioni e per questo diventi anche più vulnerabile, ma è giusto così, perché la musica crea feeling”.

Obiettivo centrato, dunque, per gli organizzatori di questo tradizionale contest musicale promosso da Fondazione La Ricerca Don Giorgio Bosini ETS con in regìa i Servizi Educativi C.O.Te.Pi. EducAzione & Lavoro: “Quello che vogliamo offrire ai giovani è un’opportunità per stare insieme, condividere la stessa passione per la musica, confrontarsi con il pubblico e fra band, ma anche con se stessi, perché la musica è una passione sana e positiva che richiede impegno e disciplina”.