Gnattali, Amirov e Rota: mercoledì la rassegna degli studenti al Conservatorio

Mercoledì 24 aprile alle 18.00 il salone dei concerti del Conservatorio Nicolini di Piacenza ospita il terzo appuntamento della “Rassegna degli Studenti”, kermesse musicale curata dalla Consulta degli studenti della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca.

l’obiettivo e il programma della rassegna

La rassegna, a ingresso libero, coinvolge tutti i dipartimenti del Conservatorio ed è un’ulteriore occasione per i giovani musicisti di misurarsi sul palco davanti a un pubblico e fare esperienza.

La scaletta di mercoledì comprende brani di Radames Gnattali (Sonata for Cello & Guitar eseguita da Filippo Carolfi alla chitarra e Chiara Pavesi al violoncello), Fikret Amirov (con brani eseguiti eseguiti da Carlotta Martinelli al flauto e Pietro Miragoli al pianoforte) e Nino Rota (Sonata in Re per clarinetto e pianoforte eseguita da Claudio Tamborlani al clarinetto e Nicole Costoli al pianoforte).