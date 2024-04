Xnl, il concerto di Ryoichi Kurokawa inaugura la sezione musica

Sarà il concerto di Ryoichi Kurokawa (Osaka, 1978), acclamato artista audiovisivo celebre in tutto il mondo, a inaugurare venerdì 3 maggio gli spazi dedicati al Dipartimento di Musica Elettronica e Jazz situati al piano -1 di XNL Piacenza, con i quali prende vita la sezione Musica di XNL e si completa il progetto culturale del Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

IL PROGRAMMA

Venerdì 3 maggio si partirà alle 18.30 con il taglio del nastro e la presentazione del progetto educativo e culturale e degli spazi, che sono stati allestiti con strumentazioni e sistemi d’avanguardia per fare del Dipartimento di Musica elettronica e Jazz di Piacenza un centro fortemente orientato all’innovazione, non solo per la formazione e la didattica, ma anche per la composizione e la produzione artistico-musicale e per la ricerca e la sperimentazione artistica. Il momento inaugurale si chiuderà con un brindisi verso le 19.30 e sarà seguito, alle 20.30, dalla proiezione di un videomapping musicale sulla facciata di XNL realizzato dal Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio.

IL CONCERTO DI RYOICHI KUROKAWA

L’evento clou della giornata, in programma per le ore 21 nell’auditorium al secondo piano del centro, è il concerto/performance di Ryoichi Kurokawa che, per la prima volta a Piacenza, si esibirà con la versione concertistica del suo progetto sonoro “s.asmbli / subassemblies”, un’indagine e una riflessione sul rapporto tra la natura e manufatti umani in scala architettonica che l’artista ha tradotto in diversi format artistici: un pezzo concertistico, installazioni multischermo, stampe, realtà virtuale e una versione destinata alla proiezione per i concerti live.

Le principali fonti di questo progetto sono i dati tridimensionali ottenuti tramite scansione laser di architetture create dall’uomo – rovine di edifici e natura – che vengono distorti e ricostruiti come sottoinsiemi, per creare una nuova linea temporale con strati di ordine e disordine, fra il concreto e l’astratto, che mette in luce sia la forza della natura che quella dell’arte. La versione concertistica “subassemblies” è composta da un unico schermo, illuminazione surround e un sistema audio 4.1. L’evento è a ingresso gratuito ma si consiglia vivamente di prenotare il proprio biglietto al link: eventbrite www.eventbrite.it/e/biglietti-ryoichi-kurokawa-subassemblies-887629974147

Sabato 4 maggio le sale musica di XNL saranno aperte al pubblico tutto il giorno e animate con installazioni sonore dagli studenti e dai docenti del Conservatorio.

LA CARRIERA DI RYOICHI KUROKAWA

Ryoichi Kurokawa (Osaka, 1978) è un artista audiovisivo giapponese considerato un pioniere nell’ambito della musica e dell’arte generata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Pluripremiato musicista, performer e artista visuale, le sue opere sono state presentate in festival e centri d’arte internazionali, dal Pompidou e Palais de Tokyo a Parigi al FACT di Liverpool, dalla Biennale di Venezia al Sónar di Barcellona, poi alla Transmediale di Berlino, alla Tate Modern di Londra e in molti altri contesti internazionali. www.ryoichikurokawa.com