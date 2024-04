“Scarpette rosse”, il film “Le nevi del Kilimanjaro” con Gregory Peck e Ava Gardner

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Le nevi del Kilimanjaro”, un film del 1952 diretto da Henry King basato sul racconto omonimo di Ernest Hemingway, pubblicato sulla rivista Esquire nel 1936: interpretato da Gregory Peck, Susan Hayward e Ava Gardner, la pellicola mette in scena una storia drammatica raccontata in flashback.