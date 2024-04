Le piccole e medie imprese piacentine alla scoperta dell’Intelligenza artificiale

L’Intelligenza Artificiale e le sue applicazioni in ambito aziendale sono state al centro dell’evento “Sfrutta l’AI nel marketing”, organizzato da Confcommercio Piacenza e Webidoo SpA, martech company che sviluppa soluzioni tecnologiche e organizzative per l’evoluzione digitale delle aziende, a cui hanno partecipato numerose piccole e medie imprese piacentine (Pmi).

le potenzialitÀ dell’ai per il business

Protagoniste dell’evento sono state le potenzialità dell’AI per il business, presentate da Egidio Murru, Head of SMBs Acceleration Network di Webidoo, agli imprenditori che hanno animato la platea. “Chi pensa che l’AI sia un’esclusiva delle grandi imprese sbaglia – ha detto Murru – perché anche i business più piccoli possono trarre vantaggio da questa tecnologia rivoluzionaria nel loro percorso di evoluzione digitale. Le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale possono realmente trasformare il modo in cui le Pmi affrontano il mercato e interagiscono con i clienti, automatizzando i compiti ripetitivi e liberando risorse preziose che possono essere reinvestite in innovazione e crescita strategica. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma permette anche alle Pmi di competere su scala globale, riducendo i costi e accelerando lo sviluppo di nuove soluzioni innovative”.

Attraverso dimostrazioni pratiche e studi di caso, gli imprenditori hanno potuto vedere come questi strumenti possano diventare alleati strategici nella gestione quotidiana del business, per migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare la presenza online e rafforzare la competitività sul mercato.

formazione continua per le azienze

“La nostra associazione è orgogliosa di supportare le Pmi nel complesso processo di trasformazione digitale – ha detto Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza – e questo evento è stato un esempio eccellente di come la formazione continua e l’innovazione possano essere fondamentali per il successo delle imprese nel contesto attuale di rapida evoluzione. Implementare l’AI anche nelle aziende di piccole dimensioni può essere un passo decisivo per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia moderna, aumentando la loro competitività in un mercato sempre più avanzato.”

L’incontro ha segnato un momento significativo nel percorso di digitalizzazione delle Pmi piacentine, confermando l’impegno di Webidoo e Confcommercio Piacenza nel promuovere l’accessibilità delle tecnologie avanzate nel settore.