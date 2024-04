Luca Gatti, il fotografo piacentino che esporrà al MoMa di New York

La sua storia parte da un grande classico: comincia dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica del papà – in questo caso una Yashica, “di quelle degli anni sessanta con la parte bassa rivestita con pelle marrone” – poi prosegue, tra apparecchi usa e getta, compatte, polaroid, cambiando infine carreggiata, spostandosi dal mezzo al contenuto: dalla macro alla paesaggistica, dal glamour al nudo, fino ad approdare a destinazione.

LO STILE FOTOGRAFICO DI LUCA GATTI

È nella ritrattistica che risiede infatti la cifra stilistica di Luca Gatti, in arte Luke Ketz, il fotografo piacentino classe ‘79 che il 2 maggio sbarcherà al MoMa di New York, nell’esposizione temporanea “Worl Exhibit Photo Tour”, dove la sua arte soggiornerà per tutto il mese.