Sabato a Piacenza “Notte della fotografia” dedicata alle sfide contemporanee

Cinque tappe, diversi fotografi internazionali e nazionali, e un tema cardine: quello delle sfide contemporanee. Torna la “Notte della fotografia“, l’evento itinerante giunto alla sua terza edizione, che si propone di esporre in cinque edifici rappresentativi nel centro storico di Piacenza, numerose fotografie d’autore.

Nella serata di sabato 18 maggio, dalle 21.00 a mezzanotte, verranno infatti proiettate su grandi schermi le opere degli autori selezionati. Palazzo Farnese, Liceo Gioia, Chiesa di Santa Maria in Cortina, Sala dei Teatini e Teatro Manicomics saranno le cinque location che ospiteranno l’evento.

“Il format è lo di quello delle edizioni precedenti — spiega Annamaria Belloni, presidentessa dell’associazione “Fase Luce” – Le proiezioni andranno avanti in loop per tutto l’arco della serata, e avranno una durata di 15 minuti circa ciascuna. Non c’è un punto d’inizio o di fine. È libero sia l’ingresso, sia il percorso di fruizione”.

Ma sono le novità di questa edizione che fanno salire le aspettative. La “Notte della fotografia” sarà infatti preceduta da un incontro con alcuni autori venerdì, 17 maggio, alle ore 18.00 presso il Teatro Manicomics. Per l’occasione verranno proiettate le opere in anteprima e verranno approfonditi i temi trattati.

Infine, è proprio il filo conduttore dell’evento la più grande novità in programma: sfide contemporanee, dalle storie di attualità, ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento luminoso, al ruolo della donna; saranno loro il nucleo tematico del “pellegrinaggio a tappe” che contraddistinguerà la notte di sabato.