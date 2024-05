Sala piena e applausi per “Volare”, la prima volta da regista di Margherita Buy

Una sala piena e uno scroscio di applausi hanno accolto Margherita Buy al Jolly2 di San Nicolò, dove è arrivata, accompagnata dai produttori Marco Bellocchio e Simone Gattoni, per salutare il pubblico prima della proiezione del suo primo film da regista, “Volare”, prodotto da Kavac Film, Maremosso, IBC Movie e Tenderstories con Rai Cinema. La storia ruota intorno a AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se solo avesse il coraggio di prendere un aereo per la Corea. Sarà l’amore per la figlia a darle la forza di iscriversi a un corso per superare il suo terrore del volo.