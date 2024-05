A “Lo specchio di Piacenza” Mario Mascitelli tra teatro, baseball e famiglia

Nella diciassettesima puntata di “Lo specchio di Piacenza”, format ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, si parla di teatro e sport. Verranno esplorate le connessioni tra queste due forme di espressione umana, mostrando come il teatro e lo sport possano influenzarsi reciprocamente e arricchire la vita delle persone. Sarà un’occasione per scoprire le analogie e le differenze tra questi due mondi così affascinanti e coinvolgenti.

Protagonista, questa sera ore 20:30 su Telelibertà, è Mario Mascitelli, attore, regista, drammaturgo ma anche allenatore e giocatore di baseball. Originario di Chieti, Mascitelli è una figura eclettica e di talento, tra teatro, cinema e “diamante”, che ha debuttato come attore nello spettacolo “Musica sotto le stelle”, trasmesso in mondovisione dalla Rai, conVittorio Gassman e suo figlio Alessandro. Nel 1996 ha formato e diretto la sua prima compagnia teatrale con cui ha iniziato a scrivere e produrre spettacoli. Da quasi trent’anni si occupa di teatro per ragazzi e di formazione teatrale nelle scuole. Dal 2006 è direttore artistico del Teatro del Cerchio di Parma.

Molto stretto anche il legame instaurato con il teatro made in Piacenza, soprattutto con la Filodrammatica Piacentina con cui ha collaborato negli anni in diverse occasioni come regista, attore e docente di laboratori e corsi. Si ricorda la sua regia, ad esempio, per lo spettacolo “La peste” tratto dall’omonimo romanzo di Camus e rappresentato per la prima volta proprio in città ma anche lo spettacolo “R-esistenza”, patrocinato dall’ANPI e dall’Istituto Storico della Resistenza. Focus sull’attività sportiva che lo ha visto protagonista, soprattutto, come coach della Nazionale Juniores Italiana. E’ stato manager anche del Piacenza B.C. in A2 per alcune stagioni.