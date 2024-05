Piazza Sant’Antonino si trasforma in un set Rai per le riprese di “Belcanto”

Il territorio piacentino si prepara ad accogliere nuovamente un set cinematografico.

Dopo la parentesi hollywoodiana di Caorso che la settimana scorsa ha ospitato George Clooney e Adam Sandler per le riprese della pellicola Netflix, ora è il turno di una nuova serie tv, prodotta dalla Rai e Lucky Red, che verrà girata nel centro storico di Piacenza.

Dalle 15.00 di domani, mercoledì 15 maggio, fino all’una del mattino di giovedì 16 maggio, piazza Sant’Antonino, via Verdi e via Giordani saranno chiuse per le riprese della serie “Belcanto”, la storia ambientata a metà Ottocento di tre donne che abbandonano una vita povera per scalare il mondo dello star system dell’Ottocento: l’Opera.

Si tratterà infatti di una serie drammatica sulle origini dell’Opera in Italia che vedrà come protagonisti Vittoria Puccini, Caterina Ferioli, Adriana Savarese e diretta da Carmine Elia.