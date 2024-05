Teatro President, “Ridi… che ti passa” raccoglie 4mila euro: andranno in beneficenza

Hanno riso i piacentini, eccome se hanno riso. Ma soprattutto, hanno aiutato chi si trova in una condizione di difficoltà. Successo più che meritato per “Ridi che…ti passa”, spettacolo che il Comic Club ha messo in scena al Teatro President di Piacenza con la partecipazione del coro “Incanto libero” e il sostegno della Famiglia Piasinteina e di Lions Club Piacenza “Il Farnese”.

quattromila euro in beneficenza

Quasi 400 gli spettatori presenti per un ricavato totale di circa 4mila euro che sono stati devoluti all’Ausl di Piacenza per il progetto “Sport Hability” avviato un anno fa per aiutare nell’inserimento sociale ragazzi disabili attraverso la pratica sportiva non agonistica. Sul palco si sono alternati vari personaggi diretti da Graziano Arlenghi, a cominciare dal dottor Roberto Antenucci che è proprio uno dei responsabili di Sport Hability, molto apprezzato insieme agli artisti del Comic Club (su tutti Marco Burzi) che hanno reinterpretato alla loro maniera classici della commedia sketch all’italiana anni ’60 di Gino Bramieri e di Walter Chiari, accompagnati negli intermezzi musicali dal coro “Incanto Libero”.

Uno spettacolo che ha anche coinvolto il numeroso pubblico presente in sala nelle coreografie di classici anni ’60 fino ai doverosi applausi finali. Tante risate e tanta generosità. “Un grazie a tutti voi per aver sostenuto questo progetto molto importante per noi” ha chiosato il dottor Antenucci. “Sport Hability” da circa un anno aiuta persone disabili con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico di Piacenza: finora una cinquantina circa di ragazzi sono stati inseriti in società sportive per poter praticare una disciplina a fine terapeutico e sociale.