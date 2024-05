XNL Mondo, incontro e visita guidata di FreakLand Mamma in lingua farsi

Ritorna protagonista l’artista iraniana Niloufar Kiarostami, nota anche come FreakLand Mamma, nell’appuntamento di XNL Mondo – Le città che non ti aspetti: una serie di passeggiate al museo e momenti di ascolto e discussione ideati e diretti in lingua madre da un’artista che conosce la comunità alla quale si rivolge e trasforma le esposizioni ideate per gli spazi di XNL Arte in un dispositivo dialogico aperto.

Il progetto XNL Mondo era stato inaugurato nel novembre scorso con un incontro a cura dell’artista multimediale marocchina Kenza Benjelloun.

Niloufar Kiarostami – FreakLand Mamma

Niloufar Kiarostami, la protagonista del secondo incontro in programma per venerdì 17 maggio a partire dalle ore 17.30, è un’artista intuitiva, architetto e progettista del paesaggio impegnata nel dialogo interculturale che, attraverso la sua pratica artistica, abbraccia le complessità dell’esistenza umana scoprendone la positività intrinseca. Artista autodidatta che ha sviluppato un sapiente uso del colore, FreakLand Mamma esplora lo spettro delle emozioni umane, dalla gioia all’oscurità, alla continua ricerca di un equilibrio tra luce e ombra.

il programma

Per XNL Mondo, Niloufar condurrà una visita guidata in farsi, lingua ufficiale dell’Iran parlata anche in Tagikistan, Afghanistan e in Uzbekistan, e in parte in lingua inglese, per permettere a tutti di parteciparvi, cui seguirà un momento di dialogo e confronto su quanto emerso durante il percorso.

Insieme a Niloufar, il pubblico potrà visitare le due mostre attualmente in corso e ammirare le potenti opere di Berlinde de Bruyckere, le incisioni di Carol Rama e la scultura Dolente di Giovanni Angelo del Maino per poi salire al primo piano e scoprire le sculture di Andrea Sala in dialogo con gli oggetti liturgici provenienti dai depositi diocesani.

XNL Mondo, iniziativa sviluppata grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Mondo Aperto e della sua presidente Rita Parenti, intende offrire luoghi e spazi di discussione guidati da artiste che in lingua madre invitano le donne della comunità mondo di Piacenza, e tutti coloro che sono interessati, a condividere sguardi differenti sulle esposizioni di XNL Arte.