Stop alla palestra della Carella, la giunta bloccata dai dissidenti della maggioranza

Cinque dissidenti sul progetto di nuova palestra accanto alla scuola Carella di via Labò costano all’amministrazione Tarasconi il primo kappaò in consiglio comunale su una delibera di giunta. Il progetto, partito con il centrodestra dell’amministrazione Barbieri, è stato confermato dal centrosinistra. Il voto contrario di due del Pd – Sergio Ferri e Costanaza De Poli – quello di Claudia Gnocchi di Per Piacenza, di Matteo Anelli di Coraggiosa, più l’astensione del dem Stefano Perrucci hanno fatto mancare d’un soffio alla maggioranza i numeri per approvare il cambio di destinazione d’uso dell’area verde pertinenziale alla scuola necessario per dare conformità al progetto esecutivo della palestra. Il loro no, saldatosi a quello di ApP e del centrodestra – quest’ultimo molto contestato dalla maggioranza che ha imputato agli avversari il voltafaccia rispetto a una proposta che arriva dalla passata amministrazione – ha fatto andare sotto di un voto la coalizione di governo: 15 voti contro 14. Un passaggio che ha avuto tutto il sapore di uno scontro politico all’interno del centrosinistra, al di là del merito della pratica in esame.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’