“Giornata Piacentina dei Cineclub”: al via le premiazioni del concorso

La fase finale, quella delle premiazioni, del concorso video “Giornata Piacentina dei Cineclub”, promosso dal Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli in collaborazione con Fedic, è in programma domenica 26 maggio alle ore 16 nella sede del Cai di Piacenza (Stradone Farnese, 39). Il contest, giunto alla quarta edizione, prevede due sezioni di gara, la prima riservata alle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia, che ha per tema “La Natura: fonte di Vita, Arte e Cultura”. La seconda, a tema libero, è indirizzata ai soci del Cineclub Piacenza e agli iscritti alla Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub).

Il concorso, il cui referente è Fausto Frontini, usufruisce del patrocinio del Ministero dei Beni culturali, della Regione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Comune e della Provincia. I giurati della sezione “Scuola” sono Angelo Manfredini, direttore dell’università Cattolica di Piacenza e Cremona, Franca Franchi e Alberto Dosi, consiglieri della Galleria Ricci Oddi, Marco Stucchi, esperto di sistemi informatici e moderne comunicazioni digitali. I componenti della seconda giuria (sezione soci Cineclub e Fedic) sono Mario Magnelli, responsabile Arte e Cultura Fondazione Piacenza e Vigevano, Piero Verani, presidente Cinemaniaci, Paolo Ascagni Presidente Uilt (Unione Italiana Libero Teatro), Claudio Braghieri. La coordinatrice e referente è Marilena Massarini. Il presidente del cineclub “Cattivelli”, Valter Sirosi, ha voluto ricordare quanto segue: “La sinergia tra istituzioni è cruciale per valorizzare l’esperienza educativa degli studenti, offrendo loro nuove prospettive e strumenti di comprensione del mondo che li circonda. L’arte visiva, attraverso il cinema e la fotografia, non solo intrattiene, ma stimola la riflessione critica, incoraggiando la creatività e l’analisi approfondita dei temi trattati”.