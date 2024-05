Progettazione meccanica, i 30 anni di Cad Disegni: “I giovani tra i punti di forza”

Cad Disegni compie trent’anni e per festeggiare al meglio ha riunito tutti i suoi dipendenti, anche in questo caso una trentina, per celebrare l’importante traguardo.

L’azienda, tutta piacentina, ha fatto il suo ingresso nel mondo della progettazione meccanica nel 1994, portando avanti – di anno in anno – un’unica grande idea: la ricerca e la valorizzazione dei giovani.

“Sono loro il nostro ingranaggio principale”, ha spiegato Gian Luca Poggioli, uno dei tre soci dell’impresa e presidente del Gruppo Giovani di Confapi Industria Piacenza.

“L’età media del nostro team – ha proseguito – si aggira intorno ai 35 anni e credo che anche questo sia uno dei nostri punti di forza. Altrettanto importante è l’apporto che forniscono i nostri periti e i nostri ingegneri di maggiore esperienza, che uniti ai più giovani formano un mix perfetto da un punto di vista ingegneristico”.