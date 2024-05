Carpe Diem, otto pagine del giornale del Polo Mattei oggi insieme a Libertà

Oggi Libertà ospita il giornale scolastico del Polo Mattei: il Carpe Diem si presenta ai lettori con otto pagine dense, densissime delle parole dei giovani redattori della scuola.

È infatti il mondo della scuola a farla da padrone nelle pagine del Carpe Diem: i giovani giornalisti della redazione scolastica hanno portato tra le pagine le voci delle tante anime che hanno animato le iniziative dell’istituto, dal progetto “Cento minuti con” (gli studenti a colloquio con gli imprenditori del territorio) all’Associazione Terre Traverse, fino al racconto dell’incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci.

Spazio anche alle donne, con un articolo che racconta della disparità di genere e dell’inaugurazione di una panchina rossa proprio all’ingresso del Polo Mattei. E poi un interessante approfondimento dedicato al progetto di recupero solidale messo in atto in un laboratorio attrezzato dell’istituto, grazie al quale diversi dispositivi elettronici sono stati sistemati e anche donati in beneficenza.