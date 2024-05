Dall’enogastronomia alle camminate: gli appuntamenti del fine settimana

Festa dei Ciliegi in Fiore – In paese, dalle 19 apertura stand gastronomici. A seguire spettacolo musicale “Voglio tornare negli anni ’90.

Festa delle Rose – Piazza Papa Giovanni XXIII, dalle 19.30 in programma stand gastronomici con piatti della tradizione piacentina e serata danzante con l’orchestra Paolo Bertoli.

Enerbia – Piazza Umberto I, ore 18.30 concerto di uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel campo della musica tradizionale e antica in occasione del secondo weekend della rassegna Medioevo in Val Tidone. Ingresso gratuito.

Ranocchio – Teatro Filodrammatici, ore 20.30 spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dall’opera opera di Max Velthuijs. La rappresentazione fa parte della rassegna “A teatro con mamma e papà” del Teatro Gioco Vita.

Arci Festa – Ex Caserma Cantore, dalle 18 musica live, stand-up comedy, talk, proiezioni, buon cibo e tanto, tanto altro. Ingresso gratuito.

In attesa del buio – Ex chiesa delle Teresiane, dalle 15 alle 19 l’affascinante spazio settecentesco torna ufficialmente, dopo 60 anni, a essere patrimonio della città ospitando tredici sculture inedite, create negli ultimi cinque anni, dell’artista piacentino Christian Zucconi. La mostra, curata da Manuel Ferrari, sarà visitabile fino al 30 giugno. Ingresso libero.

Festa delle Ciliegie – In paese, dalle ore 19 apertura stand gastronomici e a seguire ballo liscio con l’Orchestra Giannarelli Pietrelli.

Medioevo in festa: 1000 anni si storia alla Piana di San Martino – Località Chiarone, ore 8.45 escursione guidata ad uno dei siti archeologico più rappresentanti della storia della vallata: La Piana di San Martino. Al termine della camminata, chiacchierata con Gloria Bolzoni direttrice del MAVT. L’escursione fa parte del progetto “Val Tidone Lentamente”.

Nuove Esplosioni Val d’Arda Festival – Teatro Verdi, ore 21 la quarta edizione del Festival si apre con lo spettacolo di Sandro Cappai, stand up comedian di punta del panorama italiano, e con gli artisti emergenti Antonio Troiano e Matteo D’Argenio. Ingresso gratuito previa prenotazione.

Notte d’Estate – In centro paese, dalle 18.30 ti aspettano: negozi aperti tutta la notte, artisti di strada, giochi per bambini, musica dal vivo, enogastronomia tipica e tanto altro ancora.

1° edizione Verano Egg Festival – Azienda Agricola Monastero, dalle 11 vi aspetta una leggendaria gara di frittata amatoriale, food truck di ogni tipo, caccia all’uovo per i più piccoli, Mercato dei Contadini Resistenti, concerti di musica dal vivo e tanto altro ancora. Ingresso gratuito.

Festa delle Rose – Piazza Papa Giovanni XXIII, dalle 19.30 in programma stand gastronomici, esibizione balli country e serata danzante con l’Orchestra Macho e la Band.

Bobbio Run & Bobbio Night Run – Piazza Duomo in programma due percorsi: uno non competitivo di 5 – 10 km con partenza alle 19 e un percorso competitivo, prova del campionato provinciale e nazionale, con partenza alle ore 18. Per i più piccoli è previsto anche il tracciato di un km e mezzo, da percorrere insieme a mamma e papà o ai nonni.

Color Run – Piazza IV Novembre marcia non competitiva di 5 km, con partenza libera dalle 17.30 alle 18, immersi nel colore. Al termine della camminata stand gastronomici a cura delle Associazioni del paese e intrattenimento con Incydia e Dj Dave.

Run to Change – Camminata in giallo evento podistico ludico motorio a passo libero, aperto a tutti, con due percorsi di Km 4,5 e 1,2. Partenza libera dalle 10 alle 10.30 presso il Parco della Galleana.

Spartacus – Teatro Municipale, ore 20.30 nuovo allestimento dell’Étoile Ballet Theatre diretto da Ines Albertini e Walter Angelini. Balletto in due atti su musica Aram Il’ič Chačaturjan.

Domenica 2

VERNASCA

Manet, incisioni. Un dialogo con la Parigi contemporanea – Vigoleno, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 l’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie ospiterà trenta incisioni di Edouard Manet, realizzate tra il 1860 e il 1882, con le tecniche dell’acquaforte, dell’acquatinta e della puntasecca.

PIACENZA

Via Roma Street Market, per tutta la giornata bancarelle di hobbistica, oggettistica, artigianato, libri e molto altro.

LUGAGNANO

Nuove Esplosioni Val d’Arda Festival – Chiesa Sant’Antonino Veleia Romana, ore 21 il festival prosegue con il concerto “Moonchild”, progetto discografico della cantante Annie Barbazza e del pianista Max Repetti, interamente dedicato alla musica di Emerson Lake and Palmer e dei King Crimson dei quali Greg Lake, scomparso nel 2016, fu fondatore.

56° Infiorata – Località Veleia, dalle 9.45 tradizionale tappeto di fiori nella Chiesa Parrocchiale, musica, culture e buona cucina sia pranzo che a cena. Il tappeto resterà esposto fino a domenica 7 luglio.

RIVERGARO

Mercatino degli Hobbisti – Piazza Paolo, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 tantissimi espositori riempiranno il centro storico con oggetti che variano dall’antiquariato all’hobbistica, passando per pezzi da collezione e tante altre sorprese.

BOBBIO

Big Swing in Bobbio – Piazza Duomo, dalle 10 alle 20 preparati a vivere una giornata indimenticabile immerso nella magia degli anni ’50. In programma balli, musica e divertimento per tutta la famiglia.

BORGONOVO

Fermento in Val Tidone – Piazza Garibaldi, dalle 9 una giornata dedicata alle eccellenze piacentine. In programma: area mercato, contest, convegni, musica, visita guidata alla Rocca Municipale e dalle 18 stand gastronomici.

CASTELLARQUATO

Passeggiata verde Arda – IAT-R Ufficio Turistico – Piazza Municipio, ore 16.30 in occasione della Giornata Verde dell’Emilia-Romagna escursione di circa 5 km alla scoperta di alcuni degli angoli più verdi di Castell’Arquato e dintorni. Prenotazione obbligatoria.

PIANELLO

Fumetti e Storie dal Medioevo – L’età di mezzo tra immagine e narrazione – Piazza Umberto I, dalle 10 un ricco programma di eventi vi attende per il secondo fine settimana della rassegna Medioevo in Val Tidone. In programma: mostra di fumetti, mercato, laboratori, visite guidate, degustazioni enologiche, incontri con gli autori e tanto altro. Ingresso gratuito.

TREVOZZO (NIBBIANO)

Festa delle Rose – Piazza Papa Giovanni XXIII, per tutta la giornata in programma mercato di Campagna Amica, bancarelle, esposizione di trattori d’epoca e stand gastronomici sia a pranzo che a cena. Nel primo pomeriggio musica con le fisarmoniche dei Fratelli Monti e serata danzante con l’Orchestra Franco Bagutti.

PODENZANO

VILLANOVA

Festa delle Ciliegie – in paese, dalle 9 in programma mercatino, visita tramite bus navetta all’infiorata della chiesa di San Cristoforo di Vidalenzo, trenini turistici, stand gastronomici e ballo liscio con Manuel e con l’Orchestra Marco e Alice.