Alla Passerini Landi una doppia esposizione tra acquerelli e istantanee

Dal 3 al 22 giugno la Biblioteca Passerini Landi si colora di acquerelli e si tappezza di istantanee attraverso una doppia esposizione.

mostra “pagine dipinte”

“Pagine dipinte” è la prima mostra che lo spazio espositivo della Passerini ospiterà Si tratta di una raccolta di disegni ad acquerello di Dino Molinari ispirati ai racconti brevi di Italo Calvino, nell’ambito del progetto “Qui e altrove” avviato nel 2023 per il centenario della nascita del grande scrittore. Proprio dalle opere del rinomato intellettuale, l’artista valdardese si è ispirato per realizzare immagini di piccolo formato, capaci di comunicare con un segno, un simbolo o un colore.

Photo Safari in bicicletta

Nelle stesse date, sempre al piano terra, saranno esposte anche le cinque istantanee vincitrici del Photo Safari in bicicletta per scatti realizzati con lo smartphone: un’iniziativa itinerante svoltasi il 19 maggio, all’indomani della Notte della Fotografia, nell’ambito degli appuntamenti legati all’attesa del Tour de France. I partecipanti si sono ispirati ai colori comunicati a sorpresa lungo le tappe del percorso in cui si sono avventurati. A selezionare le cinque opere migliori, una giuria di esperti presieduta dall’artista di fama mondiale Laurence Gartel, pioniere dell’arte digitale e già protagonista del video “Inspired Piacenza” prodotto da Anna Maria Ghelfi e diretto dal regista Roberto Dassoni, co-organizzatore del Photo safari e componente della commissione valutatrice insieme all’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli (fotografa professionista), alla critica d’arte e curatrice di mostre Elisa Bozzi e ad Alice Acerbi, fotografa e rappresentante dell’associazione Fase Luce.