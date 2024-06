La solitudine dei ricoverati per Covid: le testimonianze nel libro di Antonella Lenti

“Testimonianze reali di famigliari, quando durante la pandemia tante persone venivano ricoverate senza poter aver vicino una persona cara, e molte di queste persone non sono più tornate”. Questo il contenuto del libro “Mai più soli e senza affetto” a cura di Antonella Lenti che verrà presentato lunedì 3 giugno alle 18 al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini). Il volume sarà illustrato dalla curatrice in dialogo con l’oncologoa Luigi Cavanna, la psicologa Michela Monfredo e Romina Piergiorgi, presidente Amop, l’Associazione piacentina malato oncologico a cui sarà devoluto il ricavato della vendita della pubblicazione.