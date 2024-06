“L’Isola che non c’è”: la pittura astratta di Franca Bongiorni allo Spazio Bft

Inaugura oggi, sabato 1 giugno, alle 17 nello Spazio Bft dell’associazione Tiff-Collettivo di fotografia creativa, in vicolo Edilizia 2, la mostra “L’Isola che non c’è” dell’artista piacentina Franca Bongiorni. L’esposizione è visitabile fino al 15 giugno. L’inaugurazione offrirà l’opportunità di incontrare l’artista e di conoscere le sue opere più recenti. Dopo un periodo di riflessione, Bongiorni ha trovato una nuova e vibrante modalità espressiva nella pittura astratta e informale. Questo nuovo approccio artistico le ha permesso di sondare territori creativi inesplorati, dando libero sfogo alla sua immaginazione e alla sensibilità estetica. Un linguaggio artistico che permette all’artista di comunicare direttamente con l’osservatore, invitandolo a un viaggio interpretativo personale.

l’artista

Franca Bongiorni, laureata in Lingue straniere, ha avuto una carriera diversificata come interprete e insegnante. La sua formazione artistica è stata completata presso l’Istituto d’Arte Gazzola di Piacenza. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose mostre e concorsi, ottenendo visibilità su riviste e quotidiani. Le sue opere sono presenti in diverse collezioni private e includono anche ritratti su commissione.