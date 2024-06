Elezioni Europee, Tommaso Foti: “Premiato il buon lavoro del governo Meloni”

Elezioni Europee: il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, il piacentino Tommaso Foti, esulta per il risultato a Piacenza e a livello nazionale.

“Il 36,5% è un risultato estremamente significativo – ha commentato – un risultato difficile da raggiungere. Dobbiamo ringraziare anzitutto gli elettori, poi la nostra classe dirigente. Fratelli d’Italia non può fare altro che vedere, in questo obiettivo raggiunto, la conferma della bontà dell’azione dei suoi rappresentanti sul territorio”.

Soddisfazione anche per il risultato nazionale che, anche se non eclatante come quello piacentino, ha confermato la scelta degli italiani alle ultime Politiche.

“In tutta Europa – ha spiegato Foti – i governi nazionali escono ammaccati, se non addirittura rovinati da queste elezioni Europee. In Italia, invece, il governo di Giorgia Meloni guadagna punti rispetto al risultato centrato alle elezioni Politiche. Inoltre, l’aumento dei voti di Fratelli d’Italia non va a discapito delle altre due forze politiche del centrodestra, Forza Italia e Lega, che a livello nazionale migliorano la propria posizione rispetto alle Politiche”.