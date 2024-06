Giovani commercialisti, convegno nazionale a Piacenza in ottobre

Il 3 e 4 ottobre prossimi Piacenza ospiterà il primo convegno nazionale dei Giovani commercialisti, evento promosso in collaborazione con le Associazioni provinciali di categoria tra cui anche Cna Piacenza, che contribuirà a organizzare un focus specifico sul ruolo dei commercialisti nelle Mpmi (micro piccole e medie imprese).

Piacenza, quindi, si prepara a ospitare per la prima volta il convegno dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che intendono avvicinarsi a realtà quali le Associazioni di categoria datoriali, per poter insieme lavorare su importanti temi a favore dello sviluppo delle Mpmi.

“Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa – afferma Enrica Gambazza, Direttore di Cna di Piacenza – in quanto riteniamo sia un’importante occasione per fare rete nella logica di collaborazione tra realtà storiche e consolidate del sistema economico piacentino. Vogliamo creare un’occasione di confronto e crescita per tutte le imprese nei vari settori, mettendo in luce le sfide e le opportunità legate in particolare all’innovazione e sviluppo delle skills manageriali e imprenditoriali”.

Durante il convegno, saranno affrontati temi di strettissima attualità quali la consulenza specialistica relativa ad operazioni straordinarie, che potrebbero risultare strategiche per il fu-turo delle imprese e per le possibilità di espansioni delle stesse in nuovi mercati e su nuove filiere. Operazioni non solo ad appannaggio delle grandi realtà, ma un’opportunità per le piccole e medie imprese per competere in un mercato sempre più globalizzato.

“Le operazioni di M&A sono spesso viste come complesse e riservate alle grandi aziende. Tuttavia, con il giusto supporto e la necessaria consulenza, anche le piccole imprese possono trarre vantaggi da queste operazioni, espandendo il loro mercato e migliorando la loro competitività”. E’ la posizione unanime del Consiglio Direttivo dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza rappresentato da Fabio Maggi (Presidente), Eleonora Dosi (Vicepresidente), Danila Gambazza (Segretario), Margherita Ferrante (Tesoriere), Mattia Magnani (Responsabile della comunicazione esterna) e del Comitato Organizzativo rappresentato dalla Vicepresidente, Cristina Betta.

Oltre agli interventi e alle sessioni di approfondimento, il convegno offrirà numerose opportunità di networking. Saranno presenti rappresentanti di istituzioni, esperti di settore e imprenditori, creando un ambiente ideale per lo scambio di idee e la creazione di nuove collaborazioni”.