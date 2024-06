Le attività commerciali di Piacenza si colorano di giallo: il contest “Vetrine in Tour”

Le attività commerciali di Piacenza si colorano di giallo. Ha preso il via il contest creativo “Vetrine in Tour”, promosso dall’associazione commercianti “Vita in centro a Piacenza” e dalla cabina di regia del commercio a cui partecipano il Comune di Piacenza, Confcommercio, Confesercenti e CNA, con il coordinamento di Iscom Group.

COME PARTECIPARE

In occasione del passaggio del Tour del France i commercianti piacentini possono allestire le vetrine e preparare menù a tema. Gli esercenti potranno partecipare compilando il form sul sito di Vita in centro a Piacenza, e inviando almeno due foto della loro vetrina allestita o menù a tema “Tour de France” entro sabato 22 giugno, indicando il nome e l’indirizzo dell’attività. Chi partecipa potrà ricevere in omaggio bandierine e palloncini con il logo Tour de France per l’allestimento delle vetrine.

IL VOTO

Le foto delle vetrine degli esercenti che aderiscono alla iniziativa vengono pubblicate sui profili Facebook e Instagram di “Vita in centro a Piacenza”. Fino al 30 giugno sarà possibile votare la vetrina preferita con un like, un commento o una condivisione.

I VINCITORI

Sulla base delle interazioni (like, commenti, condivisioni) ottenute dai post verranno scelte le quattro “vetrine” più belle e tra queste il vincitore.

I PREMI

Ai titolari delle “vetrine” più belle verrà consegnata la maglia titolare delle classifiche (generale, a punti, gran premio della montagna, miglior giovane under 26). La premiazione ufficiale avverrà in occasione di una serata dei Venerdì Piacentini.