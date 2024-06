Icônes, la mostra interattiva al PalaBanca Eventi: al centro le opere di spicco della città

Un omaggio a Botticelli, Da Messina e Klimt: si tratta di “Icônes – tre capolavori / una città”, una mostra interattiva dove le protagoniste sono le trasposizioni digitali delle tre opere piacentine: l’Ecce Homo di Antonello Da Messina, il Tondo di Sandro Botticelli e il Ritratto di Signora di Gustav Klimt.

I dipinti, ammirabili sotto una lente d’ingrandimento multimediale all’interno del PalaBanca Eventi in via Mazzini 14, vengono impreziosite dalle melodie liriche e nozioni artistico-storiche, nella cornice di una stanza buia dai pavimenti interattivi.

orari delle visite

La mostra sarà visitabile fino al 15 luglio dal martedì al giovedì dalle 16 alle 20, il venerdì dalle 16 alle 23, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Aperture straordinarie sono previste per sabato 29 giugno (10-12 e 16-23), domenica 30 (10-23), lunedì 1 luglio (10-23) e giovedì 4 luglio (10-23).

Le tre opere originali rimarranno esposte nelle rispettive sedi museali: sono previsti nei fine settimana servizi di bus navetta gratuiti che trasporteranno i visitatori ai tre musei. Chi ha acquistato il biglietto per l’installazione al PalabancaEventi potrà presentarsi alle sedi in cui sono esposti i tre capolavori e ottenere uno sconto per l’accesso a Palazzo Farnese, al Collegio Alberoni e alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi.