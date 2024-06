Fonti rinnovabili su scala locale, procede il cammino verso la comunità energetica

Piacenza avrà presto la sua comunità energetica, realtà che consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Prosegue infatti la collaborazione tra Comune e Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena con l’obiettivo di identificare i luoghi della nostra città che si prestano maggiormente a questa nuova forma di energia condivisa. I piacentini hanno dimostrato di essere interessati: oltre 40 iscritti hanno infatti partecipato al secondo appuntamento informativo organizzato da AESS a Palazzo Farnese dal titolo “Condividere energia localmente: istruzioni per l’uso”.

Relatori di questo “LabTech” sono stati Gianluca Avella, Alessandro Pin e Martina Francesca di AESS. “L’energia condivisa è uno dei concetti nuovi che ci permette di diffondere l’accesso alle fonti rinnovabili – ha spiegato Avella – con i cittadini stiamo approfondendo questo tema oltre a quello di comunità energetica, che è la formula innovativa e sfidante con la quale si intende promuovere proprio questo accesso alla fonte rinnovabile in città”.

LA SIMULAZIONE DELLA COMUNITà energetica

I cittadini hanno partecipato a un “gioco” che ha simulato l’innesco di una comunità energetica esplorando le diverse opportunità che ognuno di noi potrebbe avere contribuendo alla condivisione di una fonte rinnovabile. “La nostra struttura – ha proseguito Avella – sta accompagnando l’Amministrazione nella ricognizione delle potenzialità sul territorio comunale destinabili a ospitare coperture e impianti fotovoltaici che potrebbero appunto entrare in una comunità energetica promossa dal Comune”.

Un percorso che sta procedendo secondo la tabella di marcia, come ha evidenziato l’assessora alle politiche ambientali Serena Groppelli: “L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile ci sta dando un grandissimo aiuto sia nel recupero di dati e quindi in quella che è la fotografia del Comune e che ci permetterà di capire da dove partire, ma soprattutto con queste iniziative pubbliche che facciamo insieme ai cittadini per capire che cosa voglia dire transizione energetica e utilizzare l’energia in modo nuovo e diverso”.