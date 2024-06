Da Bignardi a Cristoforetti: i primi ospiti del Festival del Pensare Contemporaneo

Anche se il programma completo è ancora in fase di allestimento, nel pomeriggio di giovedì 27 giugno – nella sala consiliare di Palazzo Mercanti – è stato fornito un “piccolo assaggio” di quella che sarà la seconda edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, che dopo il successo dell’anno scorso tornerà dal 19 al 23 settembre 2024.

Temi, filoni, ma soprattutto i primi ospiti già certi e quelli che ancora in forse: la seconda edizione del Festival, la cui organizzazione è stata affidata alla Fondazione Teatri di Piacenza in occasione dei 220 anni del Teatro Municipale, si chiamerà “Vivere la meraviglia, tra stupore e spavento“.

piÙ di 50 incontri e oltre 100 ospiti

In costruzione più di 50 incontri con oltre 100 ospiti: sialoghi, interviste, lezioni pratiche di pensiero e concerti filosofici diffusi accompagneranno ad approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Un’iniziativa di Rete Cultura Piacenza e curata, come la prima edizione, da Alessandro Fusacchia, affiancato dal direttore filosofico Andrea Colamedici. Da giovedì 19 e fino a lunedì 23 settembre, Piacenza tornerà a farsi “città che pensa” e a offrire occasioni di approfondimento con importanti ospiti italiani e internazionali, per esplorare, conoscere e scoprire la meraviglia, lo stupore di fronte all’immensità e alla varietà del mondo che ci circonda, e lo spavento che a volte ne deriva e che va affrontato con lucidità.

gli ospiti

Saranno al Festival ad esplorare le possibilità del contemporaneo l’astronauta Samantha Cristoforetti, il vice premier sloveno Luka Mesec, lo scrittore, giornalista e consigliere per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica Italiana Giovanni Grasso, lo scrittore Paolo Giordano con Mix Ensemble, lo scrittore, filologo e traduttore Björn Larsson, lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Daria Bignardi, la scrittrice Donatella di Pietrantonio, l’autore e giornalista scientifico Ananyo Bhattacharya, la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, la storica, autrice e conduttrice televisiva Michela Ponzani, la glaciologa di fama internazionale specializzata nello studio dei ghiacciai e del cambiamento climatico Heïdi Sevestre, la sociologa e tra le più importanti studiose internazionali di tecnofemminismo Judy Wayjcman, il traduttore e scrittore Paolo Nori, la scrittrice Chiara Valerio, il co-fondatore di Arduino Massimo Banzi, la cantautrice, attrice e regista Margherita Vicario, il fisico sperimentale tra gli scopritori delle onde gravitazionali Eugenio Coccia, il filosofo e saggista Gino Roncaglia, una tra le voci europee più importanti sulla Libia Mary Fitzgerald, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, lo scrittore Paolo Di Paolo, la traduttrice e sociolinguista Vera Gheno, il giornalista e capo della redazione economia ed esteri del Tg di La7 Frediano Finucci, il capo della comunicazione del G7 Antonio Deruda, la vice-presidente della “Commission nationale du débat public” istituita dal presidente Macron Ilaria Casillo, la scrittrice best-seller Francesca Cavallo, il solista del Royal Ballet di Londra Giacomo Rovero, il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, l’ex presidente della Camera Luciano Violante, l’economista Stefano Zamagni, il rapper, cantautore e produttore Dargen D’Amico, il gruppo musicale italiano La Rappresentante di Lista.

Idee e suggerimenti, che saranno oggetto di valutazione del Comitato organizzatore, possono essere inviati a [email protected] entro venerdì 5 luglio.

I PRIMI DETTAGLI SULLA SECONJDA EDIZIONE