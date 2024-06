Con “Il vento soffia dove vuole” aperta la stagione di “Cinema sotto le stelle”

Curiosità, apprezzamenti e un po’ di emozione hanno aperto la stagione del “Cinema sotto le stelle”, che dopo due annullamenti causati dal tempo ha inaugurato la nuova location all’ex Caserma Cantore. La rassegna cinematografica, gestita da Arci e Cinemaniaci e realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è una certezza per l’estate dei piacentini e ci accompagnerà con prime visioni, incontri con l’autore, documentari, visioni in lingua originale, focus tematici su ambiente, diritti LGBTQ+ e salute mentale, fino all’11 settembre.

“Siamo molto contenti di poter cominciare ad abitare questo nuovo spazio e di aprirlo ogni sera per un’estate di cinema – ha commentato il Presidente dei Cinemaniaci Piero Verani – È una grande opportunità per la città poterlo scoprire o riscoprire, e ci auguriamo di farlo diventare un luogo familiare come era per tutti l’arena Daturi”.

All’inaugurazione era presente il regista Marco Righi per presentare il suo film “Il vento soffia dove vuole”, selezionato da Agis-Fice Emilia Romagna all’interno della rassegna “Accadde domani”.