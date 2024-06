Radio Bruno a Piacenza il 9 luglio: svelati gli ospiti, ci sarà anche Angelina Mango

Sono numerosi gli artisti che si esibiranno il 9 luglio a Piacenza in occasione del concerto di Radio Bruno.

Dopo il successo della prima edizione del 26 giugno 2023, la musica torna in piazza Cavalli. Ad esibirsi sarà anche la vincitrice del festival di Sanremo, Angelina Mango. Con lei Piero Pelù, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Achille Lauro, The Kolors, Noemi, Mr Rain, Rose Villain, Michele Bravi, Sophie and the Giants, Big Mama, Berna, Holden, Mida.

Il concerto sarà presentato da Alessia Venturi e Enzo Ferrari. L’ingresso è gratuito.

Un altro grande evento sta per approdare in città dopo il Tour de France.