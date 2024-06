L’appuntamento con l’opera “Suor Angelica” di Puccini, evento in programma per le manifestazioni antoniniane, previsto per stasera, sabato 29 giugno, alle 21.30 è stato posticipato a causa di avverse previsioni meteo. Lo spettacolo, quindi, andrà in scena domani sera, sempre nel Chiostro di Sant’Antonino, alle 21.30.