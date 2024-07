La cantante piacentina Nina Zilli torna sul palco per la data zero del suo tour estivo

Manca solo l’ufficialità ma sembrano fondate le voci di corridoio che vorrebbero Nina Zilli tra i concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, il popolare programma televisivo condotto da Milly Carlucci che ripartirà il prossimo 28 settembre su Rai1.

Intanto l’altra sera la cantautrice piacentina è stata acclamata da un grande pubblico al teatro San Domenico di Crema per la data zero del suo tour estivo.

Accompagnata da una nuova band di sei musicisti – Nicola Roccamo alla batteria, Giuseppe Giacomo Ragonese alla tromba, Stefano Brandoni alla chitarra, Orazio Nicoletti al basso, Michele Monestiroli al sax e Riccardo Di Paola al piano – la Zilli ha coinvolto la platea a colpi non-stop di soul, jazz, r’n’b, pop e reggae.

Ad aprire il concerto è stata una registrazione della leggendaria Nina Simone, una riflessione sull’empatia tratta da un’intima intervista della cantante afroamericana, icona del jazz e attivista per i diritti civili, da sempre grande ispirazione per la Zilli che ha voluto omaggiarla due volte nel corso della serata. “Ricordare queste artiste è necessario – ha detto la cantautrice piacentina – ogni vita deve essere un diritto e non un privilegio: cessate il fuoco a Gaza”.