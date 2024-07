Porchetta, cappotti per cani e scope alte sei metri: “Città in festa per il patrono”

Si fa fatica a passare sul Pubblico passeggio. La statua di Sant’Antonino sembra essere lì ad aiutarti a non perdere l’orientamento. Tantissime le persone pronte a trattare, a fare acquisti e perché no, anche due chiacchiere con i proprietari degli oltre 280 banchi presenti alla fiera di Sant’Antonino.

Un clima di festa unico. Una città colorata dai sorrisi di centinaia di persone e dal desiderio di passare una giornata diversa dalle altre. Una tradizione che si rinnova e che non stanca mai. Alla fiera sono rappresentate tutte le fasce d’età. Dai bambini per la prima volta tra banchi e palloncini, agli anziani che non possono perdersi l’opportunità di acquistare la scopa lunga sei metri o il vestito nuovo da sfoggiare durante le sagre estive in provincia.

Il profumo della porchetta

Vestiti, prodotti da bagno, attrezzi per il giardino, aspirapolveri. Di tutto e di più. Di certo, non può mancare la porchetta, taglia sul momento, succosa e pronta a far venire l’acquolina a chiunque le passi di fianco. “Il profumo di porchetta rende speciale la fiera – commenta un commerciante -. Partecipo alla fiera dal 2009 e ogni anno spero che la gente abbia tanta fame”.

Vicino al porchettaro, il banco che vende utensili in silicone per cucina e bagni. “Veniamo alla fiera di Sant’Antonino da oltre vent’anni e ogni cerchiamo di proporre qualche novità” spiegano marito e moglie. Com’è cambiata nel tempo la fiera? “Come per tutte le attività commerciali risente un po’ del calo di acquisti, ma quando ci sono belle giornate come questa siamo felici”.

“C’è tantissima gente quest’anno, non si riesce a camminare – ci racconta una nonna che accompagna per la prima volte la piccola nipote sulla fiera -. Una bella occasione per stare insieme e incontrare vecchi amici”. Verso la statua di Sant’Antonino incontriamo anche mamma e figlia che ci spiegano che per loro è una tradizione fare due passi lungo la fiera: “Una ricorrenza a cui teniamo – spiegano -. Bisogna salutare tutti e si fa fatica a fare compere, ma è sempre bella”. “Sfruttiamo questa giornata di festa per stare insieme alla famiglia” le parole di un papà.

Costumi e cappottini per cani. Per la prova ci pensa Cuba

Tante persone, ma anche tanti amici a quattro zampe. Pe loro un banco che vende maglioncini, cappottini fatti a mano e cucce con una mascotte speciale. “Si chiama Cuba è bravissima e ci aiuta a vendere prodotti mettendosi a disposizione per la prova degli abiti” ride la proprietaria del banco. Insomma alla fiera di Sant’Antonino ce n’è per tutti i gusti. L’importante è viverla, insieme alle persone a cui si vuole bene.