Piacenza capitale del podcast: incontri e premiazioni all’ex Carmine e Palazzo Farnese

Piacenza si prepara a diventare capitale del podcast: è in programma oggi, domenica 7 luglio, la terza edizione del premio nazionale “IlPod – Italian Podcast Awards” che per la prima volta, da Milano, approderà in città con la promessa di rimanerci anche per le prossime edizioni.

podcast, Masterclass gratuita

In programma, da mattina a sera al Laboratorio Aperto Piacenza e a Palazzo Farnese, una giornata di workshop, incontri, presentazioni, masterclass (iscrizione gratuita su www.ilpod.it) e le premiazioni dei migliori podcast dell’anno, con l’arrivo di celebri nomi dell’universo del podcasting e non solo.

La giornata si aprirà all’ex chiesa del Carmine alle 9 con due workshop dedicati a chi vuole imparare a realizzare un podcast. A seguire, l’intervento di Nicola Lagioia (alle 10 e 15) che, a partire dalle forme più antiche di narrazione e oralità, presenterà le potenzialità del podcast come strumento di comunicazione. Alle 11, la scrittrice Chiara Tagliaferri, insieme alla fondatrice della piattaforma storielibere. fm Rossana De Michele e alla filosofa Maura Gancitano, dialogheranno attorno alla genesi di Morgana, tra i più amati podcast italiani: sarà questa l’occasione per ricordare Michela Murgia, coautrice del podcast.

Il laboratorio Spotify

Sarà poi la volta del workshop a cura di Spotify (ore 12), dedicato ai futuri podcaster.

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla celebrazione di alcuni dei podcast vincitori della scorsa edizione: alle 16 il dialogo tra Maura Gancitano e Valeria Montebello, autrice e narratrice dell’audace “Il sesso degli altri”. Alle 16 e 45, un talk con la giornalista Francesca Zanni, voce del podcast d’inchiesta autoprodotto “Rumore”, insieme a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Alle 17.30, la presentazione del podcast “Dalla parte sbagliata”, con l’autrice Debora Campanella e il giornalista e podcaster Pablo Trincia. Alle 18.15, Daniele Tinti e Stefano Rapone, iconici protagonisti di Tintoria. Alle 19 lo spettacolo live “Io ero il milanese” dell’attore Mauro Pescio, autore dell’omonimo podcast.