Icônes, in tre settimane 5mila visitatori per la mostra multimediale

Si è chiusa il 7 luglio regalando a migliaia di visitatori l’immagine dinamica, immersiva e potente di una Piacenza ricca di tesori da scoprire, “Icônes – tre capolavori una città“. L’esposizione allestita presso PalabancaEventi (Palazzo Galli) in sole tre settimane ha registrato 5mila presenze fra visitatori, turisti, curiosi e appassionati d’arte.

Il presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna, manifesta grande soddisfazione per il il successo della mostra. Ha dichiarato “Sono migliaia le persone che in queste settimane si sono immerse nei tre capolavori di Piacenza e che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. Abbiamo visto tanti turisti stranieri e tanti giovani incuriositi da una tecnologia che permette di avvicinarsi all’arte in pochi minuti e in modo coinvolgente.

Sono arrivati anche i complimenti della sindaca Katia Tarasconi verso la mostra, dichiarando che «Il Tour de France, per Piacenza, non è stato un fine ma un mezzo, uno strumento straordinario per mostrare la città al mondo come mai prima d’ora, un’opportunità davanti alla quale il sistema Rete Cultura Piacenza ha saputo attivarsi prontamente, ideando e realizzando la mostra Icônes, e dimostrando così che, davanti alle sfide più importanti, istituzioni ed enti del territorio sono capaci di lavorare uniti per il bene della comunità”.