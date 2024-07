Mutui, a Piacenza chiesti in media 116mila euro: tra i valori più bassi in regione

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nei primi sei mesi del 2024 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Piacenza è stato pari a 116.268 euro, il secondo valore più basso rilevato in Emilia-Romagna.

i dati regionali

Allargando l’analisi a tutta la regione emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 135.041 euro (+2%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (202.501 euro, +1%).

il confronto tra le varie province

Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è quella di Bologna (146.382 euro), seguita da Rimini (145.665 euro) e Forlì-Cesena (137.318 euro).

Valori inferiori alla media regionale per Modena (134.165 euro), Ravenna (129.258 euro), Parma (127.435 euro) e Reggio Emilia (125.247 euro).

Chiudono la classifica Piacenza (116.268 euro) e Ferrara (114.937 euro).

IN AUMENTO LE RICHIESTE DI SURROGA

Crescono anche le richieste di surroga, trainate dalle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi: tra gennaio e giugno 2024 questo tipo di domande hanno rappresentato il 25% del totale emiliano-romagnolo, in aumento di quasi 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.