Piazza Cittadella infiamma il consiglio: “Atti nascosti” e la maggioranza ribatte

“Consentiteci di svolgere l’esercizio di libertà e democrazia” è stato l’appello sollevato da Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, nei confronti dell’amministrazione Tarasconi. “Il controllo è legittimo, ma lo è anche il rispetto della privacy e della separazione dei poteri tra quello di indirizzo del consiglio, esecutivo della giunta e gestionale degli uffici, nonché la necessità di evitare esagerazioni, falsità e complottismo” ha ribattuto Paola De Micheli (Pd).

A tenere banco nel consiglio comunale di oggi (15 luglio), così, è stata ancora la vicenda del futuro – e discusso – parcheggio interrato di piazza Cittadella, per cui l’amministrazione Tarasconi ha annunciato recentemente l’ottenimento delle garanzie bancarie da parte del privato Gps (Global parking solutions) necessarie per avviare il cantiere dal valore di 14,7 milioni di euro. Una pratica che però le minoranze hanno più volte criticato negli ultimi mesi, in primis per i ripetuti ritardi imputati all’affidatario, nonché la presentazione di una fideiussione falsa per garantire il canone delle strisce blu compreso nello stesso appalto.

Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) ha incalzato la maggioranza: “La giunta Tarasconi ha nascosto i documenti ai consiglieri, adottando un atteggiamento ambiguo”. D’accordo Filiberto Putzu (Liberali): “È grave che l’amministrazione non abbia comunicato subito che il 12 giugno scorso era stato avviato il procedimento di risoluzione contrattuale a carico del concessionario, poi revocato il 12 luglio”. La notizia, infatti, è emersa in commissione solo due giorni fa.

Nel suo intervento, Sara Soresi (FdI) ha detto che “l’opera avrebbe potuto essere realizzata anche con un altro concessionario, rescindendo il contratto con l’inadempiente Gps”.

Dai banchi della maggioranza, invece, Salvatore Scafuto (Pd) ha espresso “soddisfazione per il risultato positivo dopo un lungo e tortuoso percorso che ha richiesto un’attenta gestione della complessità, a partire dalle azioni intraprese per proteggere gli interessi della comunità. Il mancato tavolo tecnico nel 2020 ci ha portato alla situazione attuale, consentendo al privato di contestare i ritardi dell’ente pubblico”. Proprio nei mesi scorsi, va ricordato, l’amministrazione Tarasconi aveva condotto una trattativa con il gestore per aggiornare il quadro economico finanziario e tentare così di sbloccare l’opera, a fronte dei costi lievitati per il futuro cantiere (+4,7 milioni rispetto all’accordo di dieci anni prima), e portando anche all’aumento delle tariffe di sosta nelle strisce blu in città, capitolo finanziario che rientra nel medesimo maxi-appalto.