Panchine, cialde, ombrelli: tre progetti premiati a Clic, il concorso sul cambiamento

C’è Il Sarcofago Del Riuso, di Geocart, che dà nuova vita a cialde di caffè, bacchette per il sushi, tappi di sughero, per immergersi nella magica storia dell’ antico Egitto; e poi l’ombrello che non ferma la pioggia, ma ti ripara, installazione di Youngle Piacenza; e anche la panchina rossa contro la violenza alle donne delle allieve ed allievi di Acconciatura della scuola Tutor di Fiorenzuola insieme al Centro Antiviolenza.

Sono i tre progetti piacentini che hanno ricevuto un riconoscimento dal concorso della Regione Emilia-Romagna “CLIC – Cattura l’immagine, individua il cambiamento”.

“Obiettivi raggiunti dai tre progetti piacentini – spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi – grazie a una visione capillare dellEuropa”.

l’importanza delle competenze

La Regione Emilia-Romagna – in collaborazione con la Rete di comunicazione integrata dei Fondi europei – ha organizzato questo concorso rivolto a tutti e tutte per sensibilizzare le persone sull’importanza delle competenze. Si è trattato di un visual contest attraverso il quale i partecipanti potranno diventare testimonial dell’Anno europeo delle competenze in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di raccogliere le testimonianze di chi è cambiato e di chi vuole cambiare, per comunicare come formazione e competenze siano elementi decisivi per cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale, per migliorare la vita delle persone, per creare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare imprese, comunità e territori verso un modello di sviluppo sostenibile.

i vincitori piacentini

Lo scorso 27 giugno sono stati svelati i vincitori e i menzionati del Concorso e ben tre partecipanti dal territorio piacentino hanno ottenuto un riconoscimento.

Il Sarcofago Del Riuso

Partecipante: CSRD Geocart Soc. Coop. Sociale A R.L.

Localizzazione: Piacenza

Descrizione: Cialde di caffè, bacchette per il sushi, tappi di sughero.. per immergersi nella magica storia dell’ antico Egitto.

L’ombrello non ferma la pioggia, ma ti ripara da essa

Partecipante: Youngle Piacenza

Localizzazione: Piacenza

Descrizione: Per noi l’ombrello è Youngle: un mondo di giovani, per i giovani. Ascolto, informazione e supporto a portata di click

Una Panchina rossa contro la violenza alle donne

Partecipante: STELLA C.

Localizzazione: Piacenza

Descrizione: Allieve ed allievi di Acconciatura della scuola Tutor di Fiorenzuola d’Arda insieme al Centro Antiviolenza (Progetto Petra 2.0) contro la violenza sulle donne!