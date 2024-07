Prosa a Piacenza: aprono Orsini e Branciaroli poi Battiston, Rubini, Dix, Boni

Saranno Umberto Orsini e Franco Branciaroli ad aprire la stagione di prosa del teatro Municipale di Piacenza con lo spettacolo “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon, regia di Massimo Popolizio, in programma il 29 e 30 ottobre.

Si tratta della ventunesima stagione organizzata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj.

Stagione che fa capo al centro di produzione teatrale piacentino, a Fondazione Teatri e Comune di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Iren.

La presentazione è stata ospitata dal teatro dei Filodrammatici alla presenza del direttore di Teatro Gioco Vita Diego Maj, dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza, del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, del presidente dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita Stefano Pareti.

IL CARTELLONE DI PROSA DEL TEATRO MUNICIPALE

Il cartellone Prosa prenderà il via il 29 e 30 ottobre con Umberto Orsini e Franco Branciaroli: saranno “I ragazzi irresistibili” con la regia di Massimo Popolizio, “irresistibile” versione della commedia del maestro di comicità Neil Simon. A inaugurare Altri Percorsi sarà invece il 5 novembre un monologo dell’autrice, scrittrice e performer Arianna Porcelli Safonov: “Fiabafobia”, una collana di racconti che indaga sulle fobie che ci accompagnano, per ridere e per pensare.

Ma sarà un evento speciale del Festival “L’altra scena” ad aprire la stagione 2024/2025 al Teatro Municipale: sabato 28 settembre, alle ore 20.30, “Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto”, spettacolo che è valso alla compagnia Kepler-452 il Premio speciale UBU 2023. Serata proposta in collaborazione con CGIL Piacenza.

Dopo “I ragazzi irresistibili”, la Prosa proseguirà il 13 e 14 novembre con “La valigia. In viaggio con Dovlatov”: Giuseppe Battiston, con la regia di Paola Rota, condurrà il pubblico attraverso un gioco inconsapevole alla scoperta della vita e dei sentimenti dell’esule scrittore russo Sergei Dovlatov.

Il 26 e 27 novembre vedremo Sergio Rubini, che firma anche la regia, e Daniele Russo ne “Il caso Jekyll”: una perfetta true crime story dal romanzo di Robert Louis Stevenson. Per cercare di comprendere se assassini si nasce o si diventa.

Si riprende a gennaio, il 21 e 22, con “Perfetti sconosciuti”: uno spettacolo di Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento dell’omonimo film. Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino saranno i protagonisti di questa brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

Il 4 e 5 marzo torna a calcare le scene nella sua Piacenza Mariangela Granelli: la vedremo con Maria Paiato e Ludovica D’Auria in “Boston Marriage” con la regia di Giorgio Sangati. Un piccolo capolavoro drammaturgico di David Mamet, voce tra le più rappresentative della scena americana.

Atteso ritorno anche quello di Alessio Boni, in cartellone il 18 e 19 marzo con “Iliade. Il gioco degli dei”. Dopo “I Duellanti” e “Don Chisciotte”, insieme a Roberto Aldorasi, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, Boni riscrive e mette in scena l’“Iliade” per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

A chiudere il cartellone Prosa il 16 e 17 aprile “Sei personaggi in cerca d’autore”. Valerio Binasco affronta il testo di Pirandello che contrappone le contraddizioni della scena e del teatro. Con lui in scena Sara Bertelà, Giovanni Drago, Giordana Faggiano e Jurij Ferrini.

Dopo “Fiabafobia” di novembre, il cartellone Altri Percorsi riprenderà a inizio 2025: l’8 gennaio per la prima volta Drusilla Foer sarà ospite al Teatro Municipale di Piacenza. La vedremo come sempre lieve, ironica, tagliente e spietata in “Venere nemica”, il suo ultimo spettacolo.

Il 16 gennaio sarà la volta di un originale allestimento di “Natale in Casa Cupiello”, omaggio all’opera di Eduardo: sette grandi pupazzi manovrati a vista, la forza di un attore maturo e in gran forma come Luca Saccoia e la sapienza della regia di Lello Serao sono gli ingredienti di questo “spettacolo per attore cum figuris” Premio della Critica 2023 ANCT, Premio Gennaro Vitiello 2023 e Premio Ubu 2023 per i costumi.

Atteso ritorno quello di Gioele Dix, che vedremo il 5 febbraio con “Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G”. Il più recente di una serie di tributi che Gioele Dix, a partire dal 2004, anno in cui si tenne il primo Festival Gaber a Viareggio, ha dedicato all’artista milanese, del quale è convinto ammiratore fin dall’adolescenza.

Compagnia unica e molto apprezzata nel panorama della scena contemporanea, già conosciuta dal pubblico piacentino grazie al Festival “L’altra scena”, per la prima volta al Teatro Municipale vedremo Carrozzeria Orfeo. Appuntamento il 12 febbraio con “Salveremo il mondo prima dell’alba”, con cui il gruppo coglie ancora una volta i paradossi, le contraddizioni e le deformazioni grottesche della realtà.

Un altro gradito ritorno quello degli Oblivion, sempre molto amati dal pubblico del Teatro Municipale. Li vedremo l’8 aprile con “Tuttorial”, nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Proiettati verso il futuro, ci presentano quella che definiscono transizione musicale, cioè la loro risposta alla transizione digitale.

A chiudere la programmazione di Altri Percorsi, sarà “Erodiàs + Materstrangosciàs”, in cartellone al Teatro Filodrammatici per tre serate, 28, 29 e 30 aprile. Un passaggio di consegne artistiche di Sandro Lombardi, storico interprete dei “Tre lai” di Testori, ad Anna Della Rosa, un’operazione del tutto inedita in Italia.

Evento speciale dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, nel cartellone Altri Percorsi ma fuori abbonamento, Walter Veltroni il 20 febbraio al Teatro Filodrammatici in “Le emozioni che abbiamo vissuto”. Un grande protagonista della storia politica e della cultura italiana si mette in gioco e sale sul palco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso.

TEATRO DANZA

Nel cartellone di Teatro Danza tre gli appuntamenti al Teatro Filodrammatici: “Gli anni” di Marco D’Agostin con Marta Ciappina (24 gennaio), “Miss Lala al Circo Fernando / In a room” di Chiara Frigo, con Marigia Maggipinto storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch (7 marzo) e una serata dedicata alla giovane danza d’autore (data da definire). Novità di quest’anno un laboratorio di coreografia per gli allievi e le allieve delle scuole di danza a cura di Riccardo Buscarini. Il programma dettagliato del Teatro Danza, di cui è responsabile artistico Emma-Chiara Perotti, sarà presentato in autunno.

L’ALTRA SCENA. FESTIVAL DI TEATRO CONTEMPORANEO 2024

Scorrendo tra le anticipazioni del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, direzione artistica di Jacopo Maj, oltre all’evento di apertura “Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto” di Kepler-452 al Teatro Municipale, vedremo alcune creazioni uscite dall’esperienza di Scenario: “La costanza della mia vita” di e con Pietro Giannini (Menzione speciale Premio Scenario 2023), “Luisa” di e con Valentina Dal Mas (Premio Scenario Periferie 2023), “Anonimasequestri”, un sequestro organizzato da Leonardo Tomasi (Premio Scenario 2023). E ancora, “Entertainment. Una commedia in cui tutto è possibile” di Menoventi, “Kafka e la bambola abbandonata” di Fabrizio Pallara, “Vorrei una voce” di e con Tindaro Granata con le canzoni di Mina. Rivedremo al Teatro Gioia “Pigiama Party” di Collettivo Baladam B-Side, coprodotto da Teatro Gioco Vita e La Piccionaia. La presentazione ufficiale del programma del Festival è prevista a settembre.

IL BILANCIO DELLA STAGIONE 2023/2024

Prima della conferenza, Diego Maj ha tracciato un bilancio positivo della stagione passata che ha registrato un aumento delle presenze del 10 percento, 1.802 gli abbonati, 40mila le presenze, 60 le compagnie teatrali coinvolte, 198 le aperture di sipario, una capienza dell’80 percento a serata. “Dirigere un teatro non si fa solo con i conti ma anche con il cuore” ha commentato Diego Maj.

