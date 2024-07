Riorganizzazione in Comune a Piacenza, nasce il settore “Prevenzione e sicurezza”

Prosegue il percorso riorganizzativo del Comune di Piacenza “con l’obiettivo – si legge nella nota di Palazzo Mercanti – di migliorare la capacitĂ di risposta dell’amministrazione ai bisogni della collettivitĂ .

Un percorso iniziato il 25 maggio 2023 – prosegue la nota – con l’approvazione della nuova macrostruttura dell’ente seguita da un importante piano delle assunzioni mirato a rafforzare quelle strutture interne che piĂą avevano bisogno di professionalitĂ per rispondere alle esigenze del territorio: sicurezza, manutenzioni e servizi al cittadino.

Si tratta di un percorso che ha già prodotto importanti risultati in termini di efficienza ed efficacia e che ora procede nella direzione di adeguare progressivamente l’organizzazione comunale alle esigenze del territorio e dei cittadini.

Dopo un anno di sperimentazione e di verifica sul campo, con delibera dell’11 luglio 2024 si è deciso di procedere ad una parziale riorganizzazione indirizzata soprattutto a rafforzare la prevenzione della sicurezza sul territorio in termini di protezione civile, vigilanza degli immobili comunali, prevenzione dell’elettromagnetismo, prevenzione della ludopatia, sicurezza nei luoghi di lavoro e negli appalti”.

SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA

“In sostanza – prosegue il comunicato – oltre alla Polizia Locale che rimane servizio autonomo oggetto di precedenti e futuri rafforzamenti, viene costituito un apposito Settore dedicato alla prevenzione sul territorio. Polizia locale e settore “Prevenzione e Sicurezza” faranno parte di un’area di coordinamento che si va ad aggiungere alle due aree giĂ presenti: quella amministrativa e quella tecnica.

La realtà territoriale piacentina è infatti caratterizzata dalla intersezione di infrastrutture viarie di grande importanza con il costante passaggio di mezzi pesanti e con materiali pericolosi (chimici, infiammabili) e da importanti arterie ferroviarie. A ciò si aggiunge la presenza di fiumi e torrenti che in passato hanno portato situazioni di grande criticità . Vi è poi la necessità di prevenire l’inquinamento elettromagnetico adottando una disciplina interna aggiornata, che tenga conto dei luoghi sensibili.

Con l’istituzione di questo settore si doteranno queste tematiche di un dirigente apposito e di una struttura rafforzata nel numero di dipendenti.

Con la stessa delibera dell’11 luglio scorso si è inoltre provveduto ad apportare alcuni correttivi nella ripartizione delle funzioni tra i settori e i servizi al fine di snellire ulteriormente i processi interni e migliorare la risposta all’utenza.

E in particolare si è valutata favorevolmente la necessità di costituire una specifica unità di progetto da assegnare ad un dirigente per l’aggiornamento, il supporto e la consulenza per la redazione di regolamenti in materia sociale di concerto con il settore Promozione della collettività , in relazione alla volontà di velocizzare i processi di miglioramento dei servizi all’utenza più fragile.

Si è inoltre previsto, in quanto ritenuto strategico, lo spostamento di funzioni e processi tra settori o tra servizi all’interno dello stesso settore.

PROSEGUE IL PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE

Nel dettaglio, le competenze tipiche dell’Ufficio assicurazioni sono state assegnate al servizio gare e contratti del settore indirizzo e controllo, in relazione alla necessità di eliminare frammentazioni nei processi che partono con il bando di gara e si concludono con la verifica dei requisiti delle imprese comprese le fideiussioni.

E ancora, il “Protocollo” è stato assegnato al servizio “demografici ed elettorale” al fine di migliorare il coordinamento tra le attivitĂ di protocollazione e le attivitĂ di archiviazione.

Il servizio “Piacenza città culturale e turistica” è quindi stato rinominato in “Piacenza città culturale” ed allo stesso faranno riferimento le funzioni attinenti alla “Cultura”.

I processi in materia di turismo sono stati tutti assegnati al servizio “Eventi, sport, fiere e mercati”, ridefinito “Eventi, turismo e sport”.

E’ stato attribuito al settore “Sviluppo del patrimonio” – servizio “Lavori pubblici” il procedimento relativo alla redazione dei piani di conservazione programmata e monitoraggio del patrimonio immobiliare storico-artistico nonché il coordinamento e monitoraggio dei procedimenti inerenti la manutenzione, conservazione e restauro del patrimonio immobiliare artistico – culturale.

E’ stato attribuito al settore Marketing territoriale, il procedimento relativo alla redazione dei piani di conservazione programmata e monitoraggio del patrimonio storico-artistico relativo a beni mobili e superfici decorate nonché il coordinamento e monitoraggio dei procedimenti inerenti la manutenzione, conservazione e restauro del patrimonio artistico – culturale relativo a beni mobili e superfici decorate.

E’ stata inoltre condivisa la necessità di istituire altre posizioni di elevata qualificazione nei seguenti settori: avvocatura, settore Piacenza 2030; settore programmazione economica – economato al fine di rafforzare il coordinamento di settori e servizi ritenuti strategici per l’amministrazione comunale.

LE DICHIARAZIONI DELLA SINDACA KATIA TARASCONI

“E’ un processo di cambiamento che sta continuando – afferma la sindaca Katia Tarasconi – e che ci ha portato, sin dall’inizio del mandato, a programmare e realizzare un forte investimento sull’organizzazione comunale e sui suoi dipendenti.

Siamo convinti che soltanto una organizzazione efficiente possa rispondere progressivamente ai bisogni dei cittadini. Siamo consci che è un processo di cambiamento che non può essere immediato ma che sta già dando i primi risultati.

Con la parziale riorganizzazione approvata vogliamo rafforzare presidi di sicurezza sul territorio e migliorare ancora l’efficienza di alcuni servizi ritenuti strategici all’interno dell’organizzazione comunale”.