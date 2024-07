Tradizione canora in piazza: alle 20.30 su Telelibertà “Piacenza nel Cuore”

Torna su Telelibertà, questa sera alle 20.30, “Piacenza nel Cuore, Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra”, la rassegna della canzone dialettale ideata e condotta da Marilena Massarini, cantante e madrina della tradizione vernacolare, andata in scena la sera del 4 luglio, festa di Sant’Antonino patrono di Piacenza.

Una manifestazione, giunta alla sua 30esima edizione, realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza con il sostegno della Banca di Piacenza e della Cooperativa San Martino.

Lo spettacolo ha proposto alcuni tra i più amati interpreti nostrani con motivi vecchi e nuovi dedicati sia ai piacentini “dal sass”, sia agli “arius”, quelli che vengono da fuori città, ma vogliono scoprire l’anima dei Piacenza.

Sul palco anche “I Rundan ‘d Piaseisa”, il trio composto dalle giovanissime Maristella Zarantonello, Elena e Lucia Carmagnola, oltre a Daniele Trinciavelli cantautore e pianista, Mario Schiavi poeta e paroliere, più volte finalista al Premio Faustini.

La colonna sonora della serata è stata curata dall’orchestra di Giacomo Maini alla fisarmonica, voce e tromba con i maestri Andrea Norelli alla batteria, Matteo Cantarelli alla chitarra, Roberto Tamborlani al basso e Claudio Tamborlani al clarinetto e sassofono.

Filo conduttore della serata, come sempre, Marilena Massarini, che con le sue canzoni ed il suo entusiasmo ha trasportato la piazza in un crescendo fino al gran finale con tutti gli artisti sul palco ed il pubblico a cantare in coro “Tal digh in Piasintein”.

Le riprese sono del Cineclub Piacenza a cura di Salvatore Ermellini, Valter Sirosi e Cinzia Paraboschi.