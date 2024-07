A Piacenza arriva SelExpò: salone dell’edilizia leggera, del colore e delle finiture

Dalla collaborazione tra Saie – La Fiera delle Costruzioni e Piacenza Expo nasce SelExpò – il salone dell’edilizia leggera, del colore e delle finiture.

Il nuovo salone, che si articolerà in un percorso a tappe tra il 2024 e il 2025, è pensato per dare alle aziende della filiera e agli operatori del comparto l’opportunità di mostrare soluzioni innovative, consolidare la propria reputazione sul mercato e moltiplicare le occasioni di business all’interno di un percorso integrato che si articola in più aree geografiche, che consentono di coprire l’intero territorio nazionale e le specificità di ogni area.

In un momento storico caratterizzato dalla spinta verso la sostenibilità e l’efficienza energetica, sia in Italia che in Europa, il segmento dell’edilizia leggera, dei colori e delle finiture è sempre più importante all’interno del settore delle costruzioni, generando un impatto positivo non solo a livello di opportunità economiche ma anche di riduzione del consumo energetico, oltre che sull’estetica e la durabilità degli edifici.

Proprio per questo, aziende e professionisti hanno bisogno di un luogo dove confrontarsi, toccare con mano le eccellenze e che funga da vetrina e amplificatore per il comparto. Saie – La Fiera delle Costruzioni e Piacenza Expo hanno sviluppato SelExpò – Il Salone dell’edilizia leggera, del colore e delle finiture proprio per rispondere a queste esigenze.

Il percorso a tappe di SelExpò nel biennio 2024-2025

SelExpò si svilupperà attraverso un percorso a tappe che coprirà il territorio nazionale, da Nord a Sud, nel 2024 e nel 2025. La prima tappa si svolgerà nell’ambito della prossima edizione di Saie – La Fiera delle Costruzioni, dal 9 al 12 ottobre 2024 a BolognaFiere, con un’iniziativa speciale dedicata: la piazza espositiva finiture tecniche e colore “powered by SelExpò”.

Successivamente, SelExpò si sposterà a Piacenza il 20 e 21 febbraio 2025, con SelExpò Piacenza “powered by Saie”, la prima edizione della nuova fiera del colore, dell’edilizia leggera e delle finiture, organizzata proprio da Piacenza Expo e Senaf. Infine, dal 23 al 25 ottobre 2025, SelExpò farà ritorno a SAIE, stavolta all’interno dell’appuntamento di Bari, con un’altra edizione della Piazza Espositiva Finiture Tecniche e Colore “powered by SelExpò”, continuando così il percorso di visibilità e innovazione nel settore del colore e delle finiture tecniche.

Tutti gli appuntamenti di SelExpò offriranno visibilità alle tecniche di finitura e rivestimento, alle tecnologie e ai processi di applicazione, nonché agli effetti materici ed estetici. Saranno organizzati spazi di valorizzazione espositiva per prodotti e servizi, ma anche aree dimostrative e formative per far toccare con mano i prodotti e presentarsi al mercato tramite speech commerciali riservati alle aziende.

Inoltre, verrà data visibilità a case history e presentazioni di soluzioni utili a ottimizzare l’impiego dei trattamenti di finitura e rivestimento nelle moderne tecniche del costruire. L’evento sarà caratterizzato da Aree Speech, in cui si terranno conversazioni, talk e convegni formativi organizzati con la collaborazione di esperti, aziende e associazioni del settore, con focus specifici su tematiche di rilievo per il mondo professionale del colore e delle finiture tecniche e Aree Dimostrative, che mirano ad accendere i riflettori sulle tecniche più performanti di posa di sistemi vernicianti, resinosi, impermeabilizzanti, per superfici interne ed esterne di design.

L’esordio di SelExpò all’interno di un’iniziativa speciale di Saie Bologna La prima tappa di SelExpò avrà dunque luogo nella Piazza Finiture Tecniche e Colore “powered by SelExpò” all’interno di Saie la Fiera delle Costruzioni organizzata da Senaf dal 9 al 12 ottobre a BolognaFiere.

Questo spazio sarà dedicato alle tecniche e ai processi di finitura, rivestimento e applicazione per i professionisti delle costruzioni. In un contesto di mercato in cui imprese edili, costruttori, applicatori e progettisti sono sempre più esigenti nella ricerca di soluzioni di qualità, questa iniziativa speciale è pensata per le aziende che producono resine, malte, fissanti e prodotti vernicianti, capaci di integrare i concetti di efficienza, sostenibilità e salubrità all’interno degli edifici e dell’ambiente costruito

Le dichiarazioni a margine della presentazione di SelExpò

Il nuovo salone è stato presentato oggi in occasione di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, Gianfranco Di Tanna, presidente di Aitiva, Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo ed Emilio Bianchi, direttore generale di Saie e Senaf.

“Confindustria sostiene Piacenza Expo in questa nuova iniziativa. L’ente fiera si conferma fucina di appuntamenti inediti ma ben focalizzati, in grado di rendere la nostra città punto di riferimento per la creazione di reti d’impresa e di settore – ha affermato Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza. L’edilizia leggera costituisce un ambito complementare ma fondamentale nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, che in questi anni ha rappresentato un volano di crescita per il Paese, a partire dalle opere di riqualificazione energetica.”

“Piacenza Expo consolida la sua collaborazione con Senaf, avviata nei mesi scorsi per l’organizzazione di Dairy Expo Tech, attraverso una sinergia che può generare importanti ricadute economiche sul territorio piacentino – ha detto Giuseppe Cavalli, Presidente di Piacenza Expo. Il valore aggiunto di SelExpò non è soltanto rappresentato dalla sua presenza in tre distinti poli fieristici, ma anche dalla sua capacità di intercettare i diversi settori produttivi e professionali nell’ambito dell’edilizia leggera. Proprio a questo importante settore nel contesto del più ampio comparto delle costruzioni, Piacenza Expo aveva già dedicato un evento fieristico specialistico che ora, attraverso SelExpò, potrà essere potenziato in un’ottica sia di sviluppo tecnologico che di tutela ambientale”

“Aitiva è un’associazione tecnico-scientifica che si propone di riunire coloro che si occupano di problemi scientifici e tecnici nel campo dei prodotti vernicianti ed affini per facilitare – attraverso periodici scambi di idee – lo stabilirsi di rapporti di reciproca utilità nell’intento di favorire l’evoluzione tecnico-scientifica di questo comparto. È l’unica associazione che raccoglie tutti i tecnici del settore coating, e fa parte di realtà a livello europeo come Uatcm e Fatipec – ha spiegato Gianfranco Di Tanna, presidente di Aitiva. Negli ultimi decenni ha organizzato numerose giornate di studio, seminari, congressi, e corsi di formazione.

Dal 2014 Aitiva ha sede a Piacenza Expo, dove ha organizzato sia eventi internazionali come Eurocoat e Pintumed, che eventi nazionali come Aitivaday, che rappresentano un punto di incontro nodale tra i produttori sia di materie prime che di prodotti vernicianti con imprese e rivenditori. L’interattività con le associazioni di settore e la partecipazione ad eventi organizzati da Saie o da Piacenza Expo, nell’ambito del colore, sono sempre state nel “core” della nostra associazione, che non ha mai mancato di portare il proprio contributo di competenze e conoscenze”

“Con questa nuova collaborazione, SAIE rafforza il proprio impegno per il settore dell’edilizia leggera e dei colori, un comparto che riveste un ruolo di crescente importanza all’interno della filiera – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE e Senaf.

La nostra volontà di essere il punto di riferimento per tutti gli ambiti del costruire – a livello dimostrativo, formativo e informativo – si riflette chiaramente in questa iniziativa. Siamo entusiasti di vedere la collaborazione con Piacenza Expo prendere forma per la prima volta nell’ambito di Saie Bologna, che si terrà dal 9 al 12 ottobre 2024 e in quella successiva di Bari nel 2025. Siamo, inoltre, orgogliosi di co-organizzare la prima edizione di SelExpò a Piacenza nel prossimo febbraio. La partnership con Piacenza Expo sottolinea ulteriormente la nostra determinazione nell’ampliare gli orizzonti di Saie, nell’ottica di valorizzare al massimo gli sforzi dell’intera filiera delle costruzioni Made in Italy.”