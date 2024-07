Confindustria: “Andamento aziende 2024 positivo, l’export traina la crescita”

L’industria piacentina mantiene nel primo semestre 2024, un andamento positivo, anche se con un ridimensionamento rispetto al periodo precedente, esito di un fisiologico riassetto su un percorso di consolidamento della crescita. In particolare il fatturato per l’intero comparto manifatturiero è cresciuto del +2,42%. È l’export, ancora una volta, a trainare la crescita, registrando un aumento del +11,66% rispetto a un quasi immutato fatturato interno (+0,53%).

Questo è in sintesi il quadro che emerge dall’Indagine Congiunturale realizzata da Confindustria Piacenza.

SETTORE CON MIGLIORI PRESTAZIONI

Il settore che registra le prestazioni migliori è quello dei materiali edili (+11,28%), che è peraltro anche l’unico dove il livello dei prezzi si è mantenuto ancora positivo. Il settore sta vivendo un periodo di espansione prolungata, ormai alla sua ottava semestrale consecutiva. Oltre all’effetto statistico di rimbalzo dopo i precedenti anni in negativo, le politiche fiscali di supporto ed i massicci investimenti pubblici previsti dal PNRR stanno giocando un ruolo fondamentale nel sostenere questa crescita.

gli altri settori

Positivo ancora il fatturato del settore alimentare (+5,77%), che cresce bene all’estero (+13,02%) mentre rimane fermo sul mercato domestico (0,75%). Il settore meccanico, quello più rappresentativo dell’economia provinciale, torna in calo (-2,14%) dopo sei semestri di crescita continua: particolarmente negativo il dato del fatturato interno (-8,65%), che viene però compensato da un ottimo andamento delle vendite estere (+18,42%).

Da una parte, sul mercato domestico, il settore meccanico sta sperimentando una fase di normalizzazione, dopo il periodo di espansione indotto, oltre che dalla ripresa post-pandemica, dagli incentivi Industria 4.0. L’ attesa nei primi mesi dell’anno dell’operatività del piano Transizione 5.0, e l’aumento del costo del denaro hanno inibito la domanda di beni strumentali. Dall’altra parte, il commercio estero si conferma come trainante per le nostre imprese meccaniche, grazie alla crescita continua di alcuni partner commerciali rilevanti come gli Stati Uniti.

L’occupazione conferma la tendenza degli ultimi tre anni registrando un ulteriore incremento del +2,40%.

le previsioni sul secondo semestre

Le previsioni formulate dagli imprenditori sull’andamento del secondo semestre 2024 sono positive, in linea con quelle dell’indagine precedente ed addirittura, in alcuni casi, migliori rispetto a quelle formulate nella precedente rilevazione.

È il caso del fatturato, dove le previsioni di aumento, rispetto alla scorsa indagine, rimangono al 38% ma scende dal 24% al 22% la percentuale di coloro che ne teme una diminuzione.

IL REPORT DELL’INDAGINE CONGIUNTURALE