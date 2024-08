Consiglio comunale: otto sempre presenti in aula, De Micheli maglia nera

È tempo di bilanci nel consiglio comunale di Piacenza, durante la consueta pausa d’agosto. Chi sono stati gli eletti più presenti? Dopo il rovente dibattito degli ultimi mesi con protagonista il parcheggio interrato di piazza Cittadella, ma non solo, Libertà ha elaborato la classifica della partecipazione nell’aula di palazzo Mercanti. Al primo posto, con 45 presenze all’appello nell’ultimo anno, dal 31 luglio 2023 al 1° agosto 2024, ci sono Andrea Fossati, Tiziana Albasi del Pd, Matteo Anelli della lista Piacenza Coraggiosa, Patrizia Barbieri e Federica Sgorbati della civica di centrodestra, Sara Soresi di Fratelli d’Italia, Elisabetta Menzani della civica di Tarasconi, nonché la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo.

Soddisfazione da parte del capogruppo del Pd Fossati: «Poter rappresentare chi mi ha dato fiducia resta un onore, ma per incidere fattivamente è necessario seguire con continuità sia le sedute che, di conseguenza, le pratiche e i dossier più importanti. Perciò – aggiunge Fossati – passo le domeniche a studiare le pratiche e a preparare le risposte alle mozioni». Albasi rimarca che «essere presente, salvo impedimenti ineludibili, è un dovere civico che cerco di svolgere non solo in aula ma anche accogliendo segnalazioni, suggerimenti, osservazioni da destinare alla giunta». Dal fronte opposto dell’aula, Sgorbati sottolinea che «il consigliere comunale ha ricevuto un mandato ben preciso dai propri elettori, perciò ritengo che la prima restituzione in termini di gratitudine e serietà sia la propria presenza alle sedute, ovviamente compatibilmente con gli impegni della vita quotidiana». Anche per Soresi «la presenza in consiglio comunale è una forma di rispetto nei confronti di chi mi ha votato e, in generale, dei cittadini». Ad Anelli, esponente di maggioranza tra gli “stacanovisti” dell’emiciclo, chiediamo quali sono le priorità, a detta sua, nel prossimo anno di attività consiliare: «Il Pug sarà un tema fondamentale in autunno, con la speranza che l’amministrazione adotti le scelte coraggiose per la tutela dell’ambiente e il contenimento del consumo di suolo per guardare al futuro delle nuove generazioni».

Al secondo posto in classifica, con 43 presenze nell’ultimo anno, ecco Gianluca Ceccarelli di Pc Oltre, Nicola Domeneghetti e Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia, Boris Infantino di Pc Coraggiosa, Salvatore Scafuto e Stefano Perrucci del Pd, Massimo Trespidi della civica di centrodestra Barbieri-Liberi. La classifica prosegue con le 42 presente di Stefano Cugini (ApP), Sergio Ferri (Pd) e Claudia Gnocchi (civica Tarasconi), poi Barbara Mazza (civica Barbieri-Liberi) con 41 presenze, Luca Zandonella (Lega) con 40 presenze, Sibilla Brusamonti e Angela Fugazza (entrambe della civica di Tarasconi) con 39 presenze, Francesco Casati, Luca Dallanegra e Margherita Lecce (civica Tarasconi) insieme a Costanza De Poli (Pd) con 38 presenze. Si apre dunque il podio al contrario, quello dei più assenti: al terzultimo posto Giuseppe Gregori (civica Tarasconi), Luigi Rabuffi (ApP), Caterina Pagani (Pc Oltre) e Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) con 36 presenze, al penultimo posto Filiberto Putzu dei Liberali (34). E con 17 presenze, la “maglia nera” spetta a Paola De Micheli, deputata ed esperta esponente del Pd nazionale, che anche nel 2023 – al momento del bilancio del primo anno di mandato – aveva chiuso la classifica della partecipazione in consiglio comunale con il risultato peggiore. “Il fatto di risiedere a Roma e il lavoro in Parlamento limitano naturalmente la mia presenza fisica alle sedute – commenta De Micheli – ma non l’impegno e il supporto all’amministrazione Tarasconi su alcune delle questioni più rilevanti per i piacentini, come nel caso della riqualificazione urbana, dell’arrivo di nuove risorse per gli investimenti e del polo del ferro”.